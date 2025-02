Mit Steckermodulen selbst Sonnenstrom vom Balkon produzieren: So einfach wie ein Haushaltsgerät?

Teilen

Wie produzieren Mieter und Eigentümer auf ihrem Balkon oder gar der Gartenhütte mit einem Photovoltaik-Modul Öko-Strom? Von der Technik, den gesetzlichen Rahmenbedingungen bis hin zu finanziellen Fragen beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten von Steckersolarmodulen. Aktive berichten von ihren Erfahrungen und dem Engagement in der Initiative heiner*energie.

Der Vortrag in Kooperation mit der Volkshochschule Darmstadt, BUND und heiner*energie findet statt am Dienstag, 4. Februar 2025, um 18:30 Uhr, im BUND Zentrum für Stadtnatur, Klappacher Straße 27 in der Orangerie und auch online unter www.bund-darmstadt.de/webkonferenz