Feuerwehreinsatz wegen falsch entsorgtem Elektrogerät: EAD gibt Hinweise zur korrekten Entsorgung von Elektroschrott

Ein falsch einsortiertes Elektrogerät, das jüngst einen Einsatz der Feuerwehr auf dem Betriebsgelände des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) der Wissenschaftsstadt Darmstadt ausgelöst hat, nimmt der EAD zum Anlass noch einmal darauf hinzuweisen, wie man solche Geräte richtig entsorgt: im Elektroschrottsammelcontainer, auf dem Recyclinghof des EAD oder im Einzelhandel.

„Der aktuelle Vorfall beweist, wie wichtig die richtige Trennung von Abfall sein kann. Wer diesen ordnungsgemäß entsorgt, schont nicht nur Umwelt, sondern verhindert auch, dass unter Umständen Menschen und Maschinen zu Schaden kommen“, so Stadtkämmerer André Schellenberg. „Deshalb sollten Bürgerinnen und Bürger ihren Abfall gleich richtig entsorgen. In diesem Fall ist der Einsatz recht glimpflich ausgegangen. Doch die falsche Sortierung von Abfall birgt einige Gefahren. Unentdeckt können solche Teile in Verwertungsanlagen größere Schaden verursachen. Darüber hinaus muss der Abfall – in diesem Fall Papier und das Elektrogerät – als Restmüll entsorgt und kann nicht wiederverwertet werden“, erklärt Schellenberg abschließend.

Bei dem Vorfall hatte sich in einem Fahrzeug, das Papier, Pappe und Kartonagen sammelt, Rauch gebildet. Der Fahrer kippte etwa die Hälfte der Ladung auf dem EAD-Gelände ab, sodass die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte. Bei dem Vorfall wurden weder Menschen verletzt noch das Fahrzeug beschädigt. Verursacht hat das Feuer ein Elektrogerät. Die übrig gebliebenen Teile deuten auf einen Akkustaubsauger hin.

Der Recyclinghof des EAD ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs von 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Er befindet sich auf dem EAD-Gelände im Sensfelderweg 33 in Darmstadt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt