Optische und funktionale Aufwertung der Konzertmuschel im Herrngarten abgeschlossen

Die Konzertmuschel im Darmstädter Herrngarten wurde umfangreich saniert und erstrahlt nun in neuem Glanz. Anlass für die Sanierung war zum einen der in Mitleidenschaft geratene Zustand der Konzertmuschel: Das Dach war undicht und die Wände waren beschmiert. Zum anderen hatte der neue Pächter des Herrngartencafés, Benjamin Bantschow, die Idee, die Konzertmuschel regelmäßig für Auftritte von Kleinkünstlern nutzen zu wollen. Das Kulturamt, das Grünflächenamt und die Untere Denkmalschutzbehörde der Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützten dessen Wunsch, die Muschel optisch und funktional aufzuwerten.

Über den Erbpachtnehmer des Herrngartencafés wurde der Kontakt zu dem Darmstädter Künstler Julian Bock hergestellt, der die Gestaltung der Muschel übernahm. Die Motive seines Wandgemäldes wurden durch die Untere Denkmalschutzbehörde geprüft und freigegeben. Die Sanierungsarbeiten umfassten eine umfangreiche Reparatur der Decke und des Dachs. Teile der Unterkonstruktion wurden erneuert, die Dachdichtung sowie die seitliche Verkleidung aus Kupfer wurden komplett ausgebessert.

Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf rund 10.000 Euro und wurden vom Grünflächenamt finanziert. Das neue Wandgemälde konnte durch Spendengelder aus dem Kulturamt realisiert werden. Die Kosten hierfür beliefen sich auf etwa 5.500 Euro.

Oberbürgermeister Hanno Benz und Grünflächendezernent Michael Kolmer: „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen Herrn Bantschow, dem Grünflächenamt und der Unteren Denkmalschutzbehörde wird die Konzertmuschel zu einem optisch attraktiven Mittelpunkt im Herrngarten, der auch Raum für kulturelle Veranstaltungen bietet. Mein ausdrücklicher Dank geht daher an das Kulturamt sowie die Spenderinnen und Spender! Durch die gute Kooperation konnten die nötigen finanziellen Mittel für diese beeindruckenden Wandgemälde bereitgestellt werden. Die Sanierung zeigt, was Denkmalschutz, Kunst, Kultur und Engagement vor Ort gemeinsam bewirken können – ein Gewinn für alle Besucherinnen und Besucher des Herrngartens, der uns hoffentlich lange in der von Julian Bock hervorragend hergestellten Art und Weise erhalten bleibt! Nachdem das Rondell um das Herrngartencafé im Frühjahr bereits neu hergerichtet wurde und der Biergartenbetrieb unter dem neuen Pächter erfolgreich angelaufen ist, vervollständigt die kunstvoll hergerichtete Konzertmuschel das Bild.“

Die letzten Verschönerungsarbeiten an Decke, Stützen und Boden übernimmt der Pächter des Herrngartencafés in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt