Rüsselsheim: Vor Unterkunft geschossen – Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Zu einem Streit zwischen einem 63 Jahre alten Besucher und einem 20 Jahre alten Bewohner einer Unterkunft für Obdachlose im Flörsheimer Weg in Rüsselsheim, kam es in er Nacht zum Dienstag (26.11.24), gegen 0.30 Uhr. Offenbar störte sich der 20-Jährige an Lärm, den der Besucher verursacht haben soll. Er bedrohte den Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst mit einer Schusswaffe und ging anschließend vor das Gebäude und feuerte einen Schuss in die Luft ab.

Die Polizei konnte den 20-Jährigen anschließend widerstandslos festnehmen und fand bei einer Durchsuchung auch die vermutlich für die Tat verwendete Schreckschusswaffe. Verletzt wurde niemand. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen