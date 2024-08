Literaturhaus der Wissenschaftsstadt Darmstadt stellt Herbstprogramm 2024 vor

Teilen

Nach über einem Jahr, in dem das Literaturhaus aufgrund umfangreicher Renovierungsarbeiten geschlossen war, können die frisch sanierten Räume seit Ende April wieder genutzt werden. Und so startet am 4. Oktober 2024 nun auch das Herbstprogramm in neuem Ambiente und mit einem besonderen Franz-Kafka-Abend. Dabei wird die Schauspielerin Karin Klein Originaltexte des Prager Dichters lesen, während sein Biograf Reiner Stach faszinierende Einblicke in Kafkas Leben und Werk geben wird. In den folgenden Wochen stehen dann die herausragenden Neuerscheinungen des Jahres im Mittelpunkt. Das Programm des Literaturhauses liegt öffentlich aus und kann auf der Homepage www.literaturhaus-darmstadt.de und bei Facebook und Instagram eingesehen werden.

„Unsere Freude über die Wiedereröffnung ist groß und passend dazu bietet das Herbstprogramm 2024 endlich wieder zahlreiche Gelegenheiten, Literatur live in den neuen Räumlichkeiten zu erleben“, erklärt dazu Oberbürgermeister und Kulturdezernent Hanno Benz. „Besonders freut mich, dass in diesem Herbst drei Autorinnen und ein Autor aus dem Programm für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert worden sind, nämlich Nora Bossong, Clemens Meyer, Ronya Othmann und Mithu Sanyal.“

Von Oktober bis Dezember 2024 präsentieren Autorinnen und Autoren wie Nora Bossong (am 12.11.), Ronya Othmann (20.11), Mithu Sanyal (31.10.), Kurt Drawert (29.10.) Moritz von Wolzogen (26.11.) und Clemens Meyer (8.10.) ihre neuesten Bücher, die die Leserinnen und Leser in verschiedene literarische Welten entführen und dabei auch die Grenzen der Romanform ausloten. Ein weiteres Highlight sind die Buchvorstellungen der unabhängigen Darmstädter Buchhandlungen (3.12.), begleitet von zwei besonderen Veranstaltungen: eine literarische Kulinarik im vinocentral (24.11.) und eine Buchvorstellung im Hessischen Landesmuseum (15.10.), bei der Iida Turpeinen ihren viel gelobten Wissenschaftsroman vorstellen wird.

Auch für das junge Publikum hält das Literaturhaus ein vielfältiges Programm bereit. In Zusammenarbeit mit der Centralstation werden im Rahmen des Debütantinnenballs die Autorinnen Inga Machel (16.9.), Charlotte Gneuß (30.9.) und Anne Rabe (9.10.) vorgestellt, die mit ihren ersten Romanen für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Ein weiterer Höhepunkt ist das Programm von „Huch, ein Buch! Plus“. Autoren wie Julya Rabinowich (29.10.), Paula Steingäßer (12.11.) und Jakob Springfeld (26.11.) setzen sich in ihren Werken mit brisanten Themen wie Vertreibung, Umwelt und Rechtsradikalismus auseinander.

Auch drei Veranstaltungen der Textwerkstatt mit Christoph Wirges (2.10.), Sarah Beicht und David Emling (6.11.) und ein Abend mit fünf Autorinnen der Darmstädter Textwerkstatt (4.12.) finden sich im Programm.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt