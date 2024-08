„Wie Tiere lernen“ – Führungen für Schulanfänger im Zoo Vivarium

Teilen

Junge Tiere gehen nicht in die Schule und haben keine Hausaufgaben, die Regeln für das Leben und Überleben in der Natur müssen sie dennoch lernen. Um Schulanfängerinnen und -anfängern den Eintritt in die Schulzeit etwas zu erleichtern, bietet der Zoo Vivarium am Dienstag, 27. August, und Donnerstag, 29. August 2024, jeweils um 14 Uhr die Führung „Wie Tiere lernen“ an.

Die Führung dauert 45 Minuten. Für Darmstädter Schulanfängerinnen und -anfänger ist der Eintritt im Rahmen der Führungen frei, Begleitpersonen zahlen den regulären Eintritt. Treffpunkt ist an der Zooschule. Um eine telefonische Anmeldung unter 06151-1346900 wird gebeten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt