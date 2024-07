Teilen

Das Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt findet zum 31. Mal statt. Endlich wieder Sommer, endlich wieder Just for Fun Feeling in Darmstadt. Das internationale und abwechslungsreiche Programm hat das Just for Fun Straßentheaterfestival zu einem Publikumsmagneten im Darmstädter Kulturkalender gemacht. Jährlich besuchen bis zu 6.000 Zuschauer*innen das mehrtägige Festival.

In den letzten Jahren präsentierten insgesamt 250 Künstler*innen bzw. Künstlergruppen aus über 25 Ländern außergewöhnliche Produktionen der internationalen Straßentheater-Szene.

Das Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt entstand 1994 auf Initiative von Iris Daßler und Rainer Bauer. Beide sind aktiv in der Darmstädter Freien Theaterszene und treten als Künstler*innen und Initiator*innen verschiedener Kulturprojekte in Erscheinung. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt das Just for Fun Straßentheaterfestival von Anfang an finanziell und organisatorisch.

Beim 31. Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt treten an vier Festivaltagen hochkarätige Künstlerinnen aus sechs Nationen auf. Vom zeitgenössischen Zirkus bis zur interaktiven Straßencomedy gibt es vieles zu entdecken.

Mi. 31.07.2027 – 20.30 Uhr Aktivspielplatz Herrngarten

Hippana.Maleta – Runners – Zeitgenössischer Zirkus

Zwei Jongleure auf dem Laufband, sie laufen und laufen und können nicht runter, während ein Musiker sie durch eine Reihe von Spielen und Experimenten treibt. „Runners“ ist ein gelungenes Beispiel für die narrativen Qualitäten des

zeitgenössischen Zirkus.

Do. 01.08.2024 – 20.30 Uhr Riegerplatz

Goma – The Atari Show – Streetcomedy

Mit seinem Einfallsreichtum ist Goma ein Meister der Straßencomedy. Gewöhnliche Alltagssituationen verwandelt er in originelle, witzige Sequenzen. Dabei zeigt er hochkarätige Jonglierfähigkeiten, Körperkomik, nicht synchronisierte Tanzbewegungen und Improvisation auf höchstem Niveau.

Fr. 02.08.2024 – 20.30 Uhr Johannesplatz

Elabö – Bagage – Zirkustheater

Die Darmstädter Gruppe Elabö zeigt eindrucksvolle Hand-auf-Hand-Artistik mit einer fesselnden Geschichte, die zum Lachen und Nachdenken anregt. „Bagage“ ist ein non-verbales Zirkustheater mit Sack und Pack.

Prof. Bubbles – Seifenblasen – Performance

Mit Reagenzgläsern voller Tricks begeistert Prof. Bubbles! Wenn er seine Seifenblasen in allen denkbaren Formen gestaltet, verschwimmen die Grenzen von Wissenschaft und Kunst. Eine Zuschauerin meint dazu: „So etwas Schönes habe ich in unseren Zeiten von Hektik, Lautstärke und Stress lange nicht gesehen.“

Sa. 03.08.2024 – 13.00 – 17.00 Uhr Marktplatz & Friedensplatz

Aktionstag in der Darmstädter Innenstadt mit verschiedenen Künstler:innen

Sa. 03.08.2024 – 20.30 Uhr – Friedensplatz – Just for Fun-Finale

Das Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt endet mit dem Finale auf dem Friedensplatz.

Antje Pode – Antipoden-Artistik

Charmant, kreativ und auf höchstem artistischem Niveau setzt Antje Pode die besonders schwierige Form der Antipoden-Jonglage in eine bezaubernde Darbietung um. Flink füßig nutzt sie Koffer, Taschen, Bälle und gar einen ganzen Kerl, den sie durch die Luft tanzen lässt.

Quelle & Bild: Kw8 Werkstatt für Theater und Kultur e.V.