TU Darmstadt: Ausstellung der Masterabschlussarbeiten des Sommersemesters 2024 am Fachbereich Architektur

Vom 05. bis 09. August 2024 präsentieren über 50 Absolvent:innen des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt ihre Abschlussarbeiten des Sommersemesters 2024 in den Bereichen Hoch- und Städtebau. Bearbeitet wurden folgende Themen: „Dance Company Dresden“ (Weiterentwicklung des Festspielhauses in Dresden-Hellerau), „Sendlinger Küche – Ein Laboratorium zum Thema Essen“ (neue Architektur an der Schnittstelle zwischen dem historischen Sendlinger Zentrum und dem Münchner Großmarkt), „Kulturcampus Frankfurt am Main“ (ein neues urbanes Quartier auf dem Areal des ehemaligen Campus Hockenheim der Goethe-Universität) und „Mycelium Komposit Architektur“ (nachwachsende Rohstoffe als wichtiger Bestandteil für nachhaltiges Bauen).

Die Ausstellung ist montags bis freitags für die Öffentlichkeit zugänglich. Zu finden ist sie am Campus Lichtwiese, Fachbereich Architektur im Gebäude L3|01 (El-Lissitzky-Straße 1, 64287 Darmstadt).

Mehr Informationen: shorturl.at/MA91D