MESSEL – Aufgrund einer Vollsperrung in der Sudetenstraße in Messel fahren die Busse der Linie FM in der Zeit von Montag (5. August) bis einschließlich 31. Oktober 2024 eine Umleitung.

Die Haltestelle „Sudetenstraße“ ist in beide Fahrtrichtungen in die Roßdörfer Straße verlegt. In Fahrtrichtung Rödermark-Urberach befindet sich die Ersatzhaltestelle in Höhe der Hausnummern 26-28, in Fahrtrichtung Darmstadt in Höhe der Hausnummer 31.