Stadtklimarundgänge der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt am Dienstag, 18. Juni, und am Mittwoch, 28. August 2024, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr zu einem Stadtklimarundgang ein. Der ursprünglich für den 26. Juni 2024 geplante Rundgang entfällt. Treff- und Startpunkt ist der Karolinenplatz am Eingang des Herrngartens.

Der Rundgang führt durch den Schlossgarten, vorbei an den Staudenbeeten entlang der Erich-Ollenhauer-Promenade, über die Alexanderstraße zum Campus der TU Darmstadt und zurück zum Herrngarten. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden die Themen Stadtklima und Klimaanpassung erläutert. Außerdem werden sie über den aktuellen Sachstand des Klimaanpassungs- und des Hitzeaktionsplans informiert. Eine Besichtigung der mobilen Messstation am darmstadtium ist ebenfalls Teil des Rundgangs. Die Rundgänge sind interaktiv gestaltet, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst Temperaturprofile mittels Luftthermometern und Wärmebildkamera messen können.

Dazu Klimaschutzdezernent Michael Kolmer: „Wir informieren die Bürgerinnen und Bürger aus erster Hand über die städtische Ausrichtung der Klimaanpassung, darunter die Förderung blau-grüner Infrastrukturen, Maßnahmen zum Regenwasserrückhalt im Kontext des Schwammstadtprinzips oder das klimaangepasste Bauen. Die Rundgänge vermitteln zudem praxisnahes Wissen, das direkt im eigenen Garten oder Wohnumfeld umgesetzt werden kann“.

Die Exkursionen werden vom Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten praxisnahe Tipps, wie man das jeweilige Wohnumfeld vor Starkregen, Hitze und Trockenheit schützen kann. Es werden Fragen zu klimaresilienten Baumarten, Möglichkeiten für Hausbegrünungen oder zu einem intelligenten Regenwassermanagement mit Möglichkeiten der Versickerung, Verdunstung und Rückhaltung von Regenwasser beantwortet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt