Teilen

Live-Musik aus Südafrika ist am Donnerstag, 20. Juni 2024, in der Evangelischen Martinskirche, Heinheimer Straße 43, in Darmstadt zu hören. Beginn ist um 19 Uhr. Zu Gast ist das Blechbläserensemble der Musikschule Christian Gregor aus Südafrika unter dem Motto „Jugend auf Tournee für Wachstum durch Musik“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.