Programm für Seniorinnen und Senioren 2024: Führung im Museum Jagdschloss Kranichstein anlässlich der Großen Landgräfin Karoline

Teilen

Im Rahmen des Programms für Seniorinnen und Senioren 2024 bietet die Wissenschaftsstadt Darmstadt am 17. Juli 2024 um 14 Uhr eine Führung zur Großen Landgräfin Karoline im Museum des Jagdschlosses Kranichstein an.

Zum 250. Mal jährt sich der Todestag der „Großen Landgräfin“ Karoline von Hessen-Darmstadt. Im klimatisierten Erdgeschoss des Museums werden Exponate aus ihrem Leben gezeigt. Die Ausstellung gewährt einen Einblick in die Natur- und Umweltgeschichte des 18. Jahrhunderts anhand der facettenreichen Persönlichkeit der Landgräfin.

Erhalten sind noch zahlreiche Korrespondenzen der Gräfin, die einen Einblick in ihre aktive Teilnahme am aufklärerischen Wissenschaftsdiskurs ermöglichen, in dem sie als „femme savante“ der Aufklärung agierte.

Objekte aus renommierten Institutionen wie dem Jagdschloss Kranichstein, dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt und der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt werden in der Ausstellung präsentiert.

Um Anmeldung bei der Servicestelle Soziales und Beratung, Telefon 06151/13-2872, oder per E-Mail: servicestelle-soziales-seniorenprogramm@darmstadt.de, wird gebeten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt