Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt U16-Wahl für Jugendliche, die das Wahlalter noch nicht erreicht haben

Jugendliche ab 16 Jahren dürfen 2024 zum ersten Mal ihre Stimme für die Europawahl am 9. Juni abgeben. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt vor diesem Hintergrund eine vom Jugendring in Kooperation mit dem Jugendbildungswerk Darmstadt organisierte U16-Wahl für Jugendliche, die das offizielle Wahlalter für die Europawahl noch nicht erreicht haben. Das Projekt möchte darauf aufmerksam machen, dass junge Menschen politische Interessen haben und ihre eigenen Perspektiven mitbringen. Die U16-Europawahl wird auch durch das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ gefördert.

„Für das Miteinander in unserer Gesellschaft ist es ausgesprochen wichtig, jungen Menschen Politik und politische Prozesse anschaulich zu machen, damit sie schon früh verstehen, wie politische Meinungsbildung nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Europäischen Union funktioniert. Ein Projekt wie die U16-Wahl befähigt sie, sich schon früh in die demokratische Meinungsbildung einzubringen“, so Oberbürgermeister Hanno Benz.

„Das Wahlalter bei der Europawahl auf 16 Jahre abzusenken, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Jungen Menschen eine Stimme zu geben und ihren Ansichten Gehör zu verschaffen, ist im Alltag wichtig und gilt auch für Wahlen. Die U16-Wahl ist deswegen eine geeignete Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in demokratische Prozesse miteinzubeziehen“, so Bürgermeisterin und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz.

Ende Mai öffnen daher an Schulen und Jugendzentren die Wahllokale. Dort werden Stimmzettel, Wahlurnen und Infomaterialien zur Europawahl bereitgestellt. Wann und wo genau gewählt werden kann, wird auf der Projektwebseite https://u18darmstadt.de/ bekannt gegeben (die Projektwebseite trägt weiterhin „U18“ im Titel, da die U16-Wahl vorerst eine Ausnahme bildet). Darüber hinaus wird es vom 27. bis 28. Mai im CityLab und am 29. Mai im Merck-Stadion am Böllenfalltor im Rahmen des Stadionfests ein Wahllokal geben.

Alle Darmstädterinnen und Darmstädter von 12 bis 15 Jahren erhalten eine Postkarte, um sie auf die Europawahl und die dazu stattfindende U16-Wahl hinzuweisen. Es können aber auch Jüngere in den Wahllokalen wählen.

Dazu Aaron Becker, der Vorsitzende des Jugendrings Darmstadt: „Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien werden seit Jahren europaweit immer stärker. Umso wichtiger ist es, mit Kindern und Jugendlichen über die Wichtigkeit von Wahlen und Partizipation für die Demokratie ins Gespräch zu kommen und auch auf ihre Meinungen und Anliegen zu hören. Das passiert bei der U16-Europawahl.“

Auf der projektbegleitenden Website https://u18darmstadt.de/ finden sich Texte und Erklärvideos zur politischen Dimension der Europawahl (Was wird auf Europaebene politisch entschieden und von wem, wie sind die politischen Strukturen?), Informationen dazu, wie ein eigenes Wahllokal eröffnet werden kann sowie eine Liste mit allen Darmstädter Wahllokalen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt