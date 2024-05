Wissenschaftsstadt Darmstadt richtet Verfügungsfonds zur Stärkung der Darmstädter Innenstadt ein

Teilen

Mit der Einrichtung einer Verfügungsrichtlinie im Rahmen des Bundeszuschusses „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) hat der Magistrat ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Darmstädter Innenstadt beschlossen. „Damit können wir konkrete Projekte zur Verschönerung und zur Belebung unserer Innenstadt zeitnah und unbürokratisch umsetzen“, erläutert Oberbürgermeister Hanno Benz die Magistratsentscheidung.

Der jetzt eingerichtete Verfügungsfonds stellt voraussichtlich insgesamt ein Budget in Höhe von maximal 220.000 Euro bis zum 31. August 2025 bereit. Als Förderbeitrag werden maximal 5.000 Euro je Maßnahme festgelegt. Ziel sei, so der Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent, einen breiten Nutzungsmix in der Innenstadt zu sichern, den öffentlichen Raum aufzuwerten, Netzwerkstrukturen zu stärken und Besucher so für einen längeren Aufenthalt in Darmstadt zu gewinnen und die Innenstadt zu beleben. „Außerdem können so private Initiativen unterstützt werden, um für eine größere Gestaltungsqualität und mehr Grün in der Innenstadt zu sorgen“, ergänzt Planungs- und Klimaschutzdezernent Michael Kolmer. Ein schöneres Verweilen und zugleich ein besseres Mikroklima sei so möglich.

Antragsberechtigte sind Einzelpersonen, Unternehmen, Zusammenschlüsse aus Einzelpersonen und Unternehmen, Vereine und Bürgerinitiativen, Verbände, gemeinnützige Träger sowie öffentliche wie private Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Wie Stadtkämmerer André Schellenberg nach der Entscheidung des Magistrats erläutert, diene der Verfügungsfonds zur Stärkung der Darmstädter Innenstadt dazu, die Umsetzung lokaler Ideen durch vornehmlich private Akteure mit einer Förderung zu unterstützen und die Identifikation mit dem Standort Innenstadt zu erhöhen. „Dabei reicht die Bandbreite an möglichen Initiativen von kleinen Veranstaltungen wie etwa Straßenfesten, dekorativen Elementen (etwa thematische Schaufenstergestaltung, Straßengrün) bis zu kleineren baulichen Projekten wie Spiel- und Sitzflächen“, erläutert der Oberbürgermeister weiter. Benz: „Wir sorgen so für Ergebnisse und nicht nur für Machbarkeitsstudien.“

Hintergrund: Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wurde im Oktober 2022 mit dem Projekt „Innenstadt 360 Grad“ in das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) aufgenommen. Die Laufzeit des Förderprogramms endet am 31. August 2025. Auf Grundlage des Fördergegenstands 1.4 des Förderprogramms ZIZ richtet die Wissenschaftsstadt Darmstadt jetzt einen Verfügungsfonds ein. Aufbauend auf den Ergebnissen aus dem Innenstadtentwicklungskonzept sollen mit dem Verfügungsfonds Konzepte und Projekte ermöglicht werden, die zur Belebung der Innenstadt wesentlich beitragen. Anträge auf Mittel aus dem Verfügungsfonds sind zu richten an: Ladenflächen- und Quartiersmanagement, Wilhelminenstraße 25, 64283 Darmstadt oder per Mail an stadtpunkte@darmstadt.de. Ein Antragsvordruck ist dort ebenfalls erhältlich und kann außerdem von der Homepage www.darmstadt-stadtpunkte.de heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt