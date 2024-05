Pilotprojekt „Trauerbank“ auf dem Waldfriedhof als niedrigschwelliges Angebot an Menschen in Trauer

Teilen

Ab Samstag, 25. Mai 2024, wird das Malteser Hospizzentrum Darmstadt/ Südhessen auf dem Darmstädter Waldfriedhof das offene Gesprächsangebot „Trauerbank“ anbieten. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die selbst trauern oder denen Trauer in ihrem Leben begegnet. Trauer ist eine natürliche Reaktion auf eine Verlusterfahrung, die sich unterschiedlich äußert.

Auf der „Trauerbank“, die sich in der Nähe des Haupteingangs zum Waldfriedhof befindet, können Interessierte am 25. Mai, 8. und 22. Juni, 13. und 27. Juli, 10. und 24. August sowie am 14. und 28. September von 15 bis 17 Uhr die ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen und -begleiter aufsuchen. Die Idee einer Trauerbank wurde andernorts angenommen. Menschen können unverbindlich Platz nehmen und ins Gespräch kommen.

Dazu Grünflächendezernent Michael Kolmer: „Ich freue mich sehr, dass wir auf Initiative des Malteser Hospizzentrum Darmstadt/ Südhessen dieses Angebot auf dem Waldfriedhof machen können. Das Konzept ist sehr ansprechend und ich hoffe, dass dieses Angebot rege in Anspruch genommen wird. Die Bank wird durch einen Aufsteller kenntlich gemacht, zusätzlich liegen vor Ort Flyer aus.“

Theresa Serr vom Malteser Hospizzentrum Darmstadt/ Südhessen führt aus: „Wir haben langjährige Erfahrung in der Trauerbegleitung von Erwachsenen, Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. An den benannten Terminen werden mindestens zwei qualifizierte Trauerbegleitende des Malteser Hospizzentrums Darmstadt vor Ort sein, die mit Friedhofsbesuchenden über den Umgang mit Trauer ins Gespräch kommen können.“

Kontakt: Malteser Hilfsdienst e.V. Malteser Hospizzentrum Darmstadt/Südhessen Trauerbegleitung Elisabethenstraße 34 64283 Darmstadt Telefon: 06151-1010539 E-Mail: trauerbegleitung.darmstadt@malteser.org Internet: www.malteser-darmstadt.de

Das Malteser Hospizzentrum ist Mitglied im Netzwerk Trauer Südhessen: https://www.netzwerk-trauer.de/home.html

Quelle & Bild: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt