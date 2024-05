Sanierte Zooschule im Zoo Vivarium eingeweiht

Teilen

Am Montag (06.05.24) haben Stadtkämmerer André Schellenberg und Matthias Daum, Vorsitzender des Vivarium-Fördervereins Kaupiana, die umfassend sanierte Zooschule im Darmstädter Zoo Vivarium eingeweiht. Finanziert wurde der Umbau von der Hans-und-Dorrit-Michel-Stiftung und der Kaupiana.

„Mit dem Umbau der Zooschule konnte ein langgehegter Plan des Zoos Vivarium umgesetzt werden. Unser Dank gilt der Hans-und-Dorrit-Michel-Stiftung, deren großzügiges Engagement wir in der Wissenschaftsstadt Darmstadt sehr schätzen. Auch der Kaupiana möchte ich danken, da sie als Förderverein bereits seit 1961 das Vivarium bei vielen Neu- und Umbauten finanziell unterstützt. Diese Förderungen helfen uns, den Zoo und die zoopädagogische Arbeit zeitgemäß weiterentwickeln und aufrechterhalten zu können. Den Kindertagesstätten und Schulen bieten wir mit der Zooschule eine mit dem ÖPNV leicht zu erreichende, außerschulische Bildungseinrichtung“, so Schellenberg.

„Tiere achten zu lernen und ihre Lebensräume zu schützen, steht seit Gründung des Vivariums im Mittelpunkt der zoopädagogischen Arbeit. Wir freuen uns sehr, durch Spenden und Mitgliedsbeiträge seitens unseres Fördervereins zum Umbau der Zooschule einen Beitrag geleistet zu haben. Der im November 2023 begonnene Umbau konnte planmäßig im Mai 2024 fertiggestellt werden“, führt Matthias Daum aus.

Die Zooschule wurde umfassend saniert: Der Eingangsbereich ist einem Wald nachempfunden, um die Nähe zur Natur darzustellen. Zum Einsatz kamen die Farben Blau und Grün, deren Verlauf sich auch durch den Lern- und Arbeitsraum zieht. Dieser wurde auf etwa 65 Quadratmeter erweitert, heller und großzügiger gestaltet und so an heutige Lernbedürfnisse junger Menschen angepasst. Eine Schrankwand ersetzt die vorherigen Regale, um nur die für die jeweilige Schulung relevanten Materialien und Objekte an einem Platz zu bündeln.

Eine Luft-Wärme-Pumpe, neue Fenster, der Erhalt des Parkettbodens und die Wiederverwendung der Tische trugen dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung. Die Sanierung der Sanitäranlagen ist – mit Blick auf die Größe und Höhe der Toiletten und Waschbecken – auf Kinder abgestimmt.

Ein zoopädagogisches Angebot hält das Vivarium seit seiner Gründung 1956 vor. 1991 folgte der Bau der Zooschule, die seither als Lernort von Kindertagesstätten und Schulklassen aus Darmstadt und der Region sowie von Vereinen und Initiativen genutzt wird. In Zukunft bieten Zooleiter Frederik Linti und sein Team hier wieder Bastelaktionen, Workshops und Vorträge rund um Natur und Tiere an. Die Vermittlung von Wissen über die biologische Vielfalt und Zusammenhänge in der Natur sind Ziele der Zoopädagogik. Auf dem Frühlingsfest im Zoo Vivarium am 11. Mai 2024 können Besucherinnen und Besucher die neue Zooschule besichtigen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt