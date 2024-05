Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein

Teilen

Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers in Darmstadt führen am 17. Mai 2024 eine kostenlose Fahrradcodierung durch und laden Interessierte hierzu herzlich ein. In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr werden Räder mit einem individuellen Code versehen, um sie unattraktiv für Diebe zu machen.

Die Codierung findet auf dem Parkplatz der Orangerie anlässlich des Bessunger Bauernmarktes statt. Da die Termine erfahrungsgemäß schnell vergeben sind, ist eine Anmeldung im Voraus erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt ab dem 6. Mai 2024 unter der Telefonnummer 06151/969-41253. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad. Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon- oder Kinderräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen