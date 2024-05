Swing, Groove, Film-Melodien und Klassiker: Jazzkonzert mit vier Bands Darmstädter Schulen in der Centralstation

Teilen

Bei einem Jazzkonzert am Dienstag, 14. Mai 2024, in der Centralstation geben Schüler-Bands einen Einblick in die Vielfalt der Darmstädter Schul-Jazz-Szene. Nach der Begrüßung um 19.30 Uhr durch Oberbürgermeister Hanno Benz werden vier Bands ihr Können der Öffentlichkeit präsentieren.

Der Jazz lebt von der Lebendigkeit und Spielfreude, und er hat in Darmstadt eine traditionsreiche Heimat. So kommen auch einige der Bandleiter aus dem stetig sprudelnden Pool Darmstädter Jazztalente; Christoph Schöpsdau, der selbst Erster-Preis-Träger beim Nachwuchskomponisten-Wettbewerb der HR-Big-Band und mehrmals Preisträger bei „Jugend jazzt“ war, leitet die Band der Justus-Liebig-Schule, der Pianist und Komponist Uli Partheil, der auch als Dozent für den Workshop Darmstädter Jazz Conceptions tätig ist, unterrichtet die Band des Ludwig-Georgs-Gymnasium, Eduard Kraft musiziert mit der Band der Viktoriaschule und Oliver Nickel leitet die Jazz-Combo der Edith-Stein-Schule. Einstudiert haben die zwischen zehn und 20 Jahre alten Nachwuchsmusiker Swing, Groove, Filmmusiken und All-Time-Klassiker. Aber auch lateinamerikanische Songs sowie Rock- und Popstücke werden an diesem Abend zu hören sein.

Jede Band spielt etwa 25 Minuten. Einlass in den Saal der Centralstation ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt