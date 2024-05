Sanierung der Friedberger Straße zwischen Rhönring und Büdinger Straße -Temporäre Einschränkungen und Umleitungen

Teilen

Von Montag, 13. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 24. Mai 2024, wird der Abschnitt der Friedberger Straße zwischen dem Rhönring und der Büdinger Straße in Darmstadt saniert. Die beschädigte Fahrbahn wird erneuert, indem die Deckschicht auf ganzer Breite abgefräst und anschließend neu asphaltiert wird. Zusätzlich wird die Entwässerungsrinne erneuert.

Für die Dauer der Bauarbeiten ist dieser Abschnitt voll gesperrt. Die Umleitung aus der Büdinger Straße in Richtung Rhönring erfolgt über die Gießener Straße. Die Durchfahrt aus nördlicher Richtung (Alsfelder Straße) in Richtung Rhönring ist ebenfalls nicht möglich. Die Umleitung in Richtung Rhönring erfolgt hierbei über die Bad Nauheimer Straße, Büdinger Straße und Gießener Straße oder über die Arheilger Straße. Analog sind diese Verbindungen aus Richtung Rhönring kommend auch in Richtung Norden möglich.

Mit Behinderungen in diesem Bereich ist zu rechnen. Die Baukosten werden auf etwa 52.000 Euro geschätzt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt