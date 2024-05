Öffnungszeiten der Darmstädter Freibäder in der Sommersaison 2024

Teilen

In der diesjährigen Sommersaison, die am 12. Mai beginnt und am 15. September 2024 endet, haben die Freibäder in der Wissenschaftsstadt Darmstadt wie folgt geöffnet:

Das DSW-Freibad hat montags, samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 20 Uhr und donnerstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Woog-Familienbad und die Woog-Insel haben vom 12. Mai bis einschließlich 1. September montags, samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Im Zeitraum vom 2. bis 15. September schließt das Naturfreibad eine Stunde früher, das heißt um 19 Uhr.

Das Arheilger Mühlchen ist vom 12. Mai bis 12. Juli und vom 26. August bis 1. September täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Vom 2. bis 15. September schließt das Arheilger Mühlchen eine Stunde früher, das heißt um 19 Uhr. In den Sommerferien (13. Juli bis 25. August) ist das Arheilger Mühlchen täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Für alle Bäder gilt: Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit, Badeschluss 30 Minuten vor Schließung. An Feiertagen gelten die Öffnungszeiten wie am Sonntag.

Das Eberstädter Mühltalbad ist wegen Sanierungsarbeiten in der Sommersaison 2024 geschlossen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt