Mühltal-Traisa: Kühlmaschinen im Wert von rund 37.000 Euro entwendet – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Nachdem unbekannte Kriminelle am Samstag (04.05.24) zwei Kühlmaschinen von einem Firmengelände in der Philipp-Walter-Straße in Traisa (Mühltal) entwendeten, hat die Kriminalpolizei aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. In der Zeit zwischen 9.30 und 10 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise auf das Gelände der Firma und machten sich an den beiden Kühlmaschinen der Marke Lauda zu schaffen. Anschließend ergriffen sie mit den erbeuteten Kühlgeräten im Wert von rund 37.000 Euro die Flucht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen