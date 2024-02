Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht „Statistik aktuell 1/2024“ zum Thema Bevölkerung – Stärkstes Bevölkerungswachstum seit Jahresbeginn – Start des Wintersemesters zieht viele Studierende aus dem In- und Ausland an

Teilen

Das starke Bevölkerungswachstum aus dem dritten Quartal 2023 setzt sich

in Darmstadt auch im vierten Quartal weiter fort. Das geht aus dem

aktuellen Statistikbericht der Wissenschaftsstadt Darmstadt hervor. Zum

Jahresende lebten in Darmstadt 167.313 Einwohnerinnen und Einwohner mit

Hauptwohnsitz, das sind über 2.000 Menschen mehr als im Vorjahr. Alleine

im 4. Quartal 2023 ist die Bevölkerung Darmstadts um 925 Personen

gewachsen. Ausschlaggebend hierfür ist vor allem der starke Zuzug von

Studierenden zu Beginn des Wintersemesters 2023/2024.

„Die Darmstädter Hochschullandschaft bzw. der Zuzug von Studierenden

spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle für das

Bevölkerungswachstum Darmstadts. Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung

zeigt, dass Darmstadt nach wie vor ein attraktiver Hochschulstandort für

Studierende aus dem In- und Ausland ist“, erklärt dazu Oberbürgermeister

Hanno Benz.

Insgesamt ist das vergangene Quartal von einer hohen Wanderungsdynamik

geprägt. Das liegt zum einen am Zuzug von Studierenden, zum anderen am

sehr dynamischen Wanderungsgeschehen von Geflüchteten, die aus dem In-

wie Ausland zu- und wegziehen.

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in der

Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik

aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus

von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft

und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht.

Sie kann auf der städtischen → Webseite kostenfrei heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt