Wissenschaftsstadt Darmstadt stellt Frühjahrsprogramm 2024 für Literaturhaus vor – Sachbücher im Mittelpunkt

Das Literaturhaus der Wissenschaftsstadt Darmstadt stellt sein neues Programm für das Frühjahr 2024 vor. Unter dem Motto „Einsichten“ wird der Belletristik ein halbes Jahr Verschnaufpause gegönnt. Präsentiert wird ein Programm mit Sachbüchern.

Zum Auftakt stellt Florian Illies seinen Bestseller über Caspar David Friedrich in der Centralstation vor und Martin Maria Schwarz entführt seine Zuhörer auf eine Reise in die Welt des Weines im vinocentral. Aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln wird das Thema Klimawandel betrachtet. Während Thomas Brussig in „Meine Apokalypsen“ die Hoffnung auf ein gutes Ende nährt, zeichnet Ulrike Herrmann ein düsteres Bild und fordert das Ende des Kapitalismus.

Um große Literaten geht es in den Büchern von Rüdiger Safranski über Franz Kafka, Uwe Wittstock über Schriftsteller auf der Flucht vor den Nazis und Thomas Meyer, der mit ganz neuen Quellen die grandiose Hannah Arendt näher bringt. Zu Gast ist auch Andrea Petkovic mit ihrem Buch über den Abschied vom Leistungssport, dieses Mal moderiert von Volker Weidermann und natürlich darf die Buchvorstellung der unabhängigen Buchhandlungen Darmstadts nicht fehlen.

Die Darmstädter Textwerkstatt unter Leitung von Kurt Drawert hält vier Abende mit neuer Lyrik und Prosa bereit. Auch die junge Zielgruppe, das Publikum von morgen, wird angesprochen: Den Auftakt von „Huch, ein Buch! Plus“ machen Stefan Benz, Martin Schäuble und Necati Öziri mit neuen Büchern zu aktuellen Themen. Und für die Kleinsten mit ihren Familien bringt das Theater Lakritz Geschichten auf die Bühne.

Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Literaturhaus findet ein Teil der Veranstaltungen in der Stadtkirche bzw. der Centralstation statt. Der jeweilige Veranstaltungsort kann im Programmheft oder online auf https://www.literaturhaus-darmstadt.de/programm/ eingesehen werden.

Der Eintrittspreis beträgt in der Regel 8 Euro, (ermäßigt 6 Euro). Eintrittskarten können ab sofort über ztix, aber auch direkt an der Abendkasse erworben werden. Das Programm des Literaturhauses liegt öffentlich aus, kann kostenfrei bestellt oder auf der Homepage www.literaturhaus-darmstadt.de und bei Facebook und Instagram eingesehen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt