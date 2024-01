DOLE – Darmstadts offene Lernwerkstatt für Erwachsene am Bürgerpark

Teilen

Darmstadts offene Lernwerkstatt für Erwachsene (DOLE) am Bürgerpark (Alsfelder Straße 23) bietet Interessierten Raum, um allein oder in Gruppen zu lernen, Laptops, iPads, Drucker, kostenfreies WLAN und Unterstützung durch Lernbegleitung für individuelle Lernanliegen. Genutzt werden können zudem eine VR-Brille und Medien, die spielerisch erfahrbar machen, wie man programmiert, sowie Apps, die beim Deutschlernen helfen.

Die 147 Quadratmeter große Fläche der Mediathek im Neubau des Berufsschulzentrums Nord steht allen ohne Anmeldung offen. Die Mediathek ist täglich von 10 bis 13 Uhr geöffnet, mittwochs von 10 bis 18 Uhr. Unterstützung durch Lernbegleitungen gibt es mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 19.30 Uhr. In den Sommer- und Winterferien ist die Mediathek geschlossen.

Die Mediathek ist mit einem Beamer und einer Leinwand ausgestattet; für Workshops und Vorträge eignen sich außerdem zwei Gruppenräume mit digitalen Tafeln. Die Räumlichkeiten können von Initiativen für offene Bildungsangebote nach Absprache mit der Projektleiterin Annika Schücke (Telefon 06151 – 13 48 00 20, E-Mail: dole@darmstadt-vhs.de) 2024 noch kostenfrei gebucht werden.

Ein weiteres Highlight sind die unterschiedlichen Veranstaltungen, die in der DOLE stattfinden. Am 30. Januar wird in einem Workshop vermittelt, wie man Wikipedia sinnvoll als Informationsquelle nutzt. Immer donnerstags gibt es einen offenen Sprachtreff für Frauen und jeden Dienstag einen offenen PC- und Smartphone-Treff. Ab März bietet die Reihe „Gut zu wissen“ wieder alltagstaugliche Informationen beispielsweise zu den Themen Finanzen und Gesundheit.

„Wir sind stolz, den Bürgerinnen und Bürgern mit der DOLE ein neuartiges Konzept für modernes Lernen anbieten zu können. DOLE bietet alles, was ein moderner Lernort braucht. Dort kann in heller und moderner Atmosphäre gelernt, recherchiert und sich ausgetauscht werden. Seit Anfang des Jahres trägt das neue Gebäude, in dem sich die Mensa und Mediathek befinden, den Namen M². Ich freue mich besonders, dass dieser Name gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der drei Schulen des Berufsschulzentrums Nord festgelegt wurde“, so Bildungs- und Digitalisierungsdezernent Holger Klötzner.

Gemeinsam mit den Schulen des Berufsschulzentrums Nord sorgt die Volkshochschule Darmstadt für die Umsetzung der Öffnungszeiten der Mediathek. Gefördert wird die offene Lernwerkstatt durch Mittel des Landes Hessen im Rahmen des Weiterbildungspaktes 2021 – 2025. Weitere Informationen und die Wegbeschreibung können unter www.darmstadt-vhs.de/dole abgerufen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt