Online-Vortrag: Ein Garten für Federmäuse

Für Dienstag, 30. Januar 2024, um 19 Uhr, lädt der BUND zum Online-Vortrag „Ein Garten für Fledermäuse“ ein.

Noch befinden sich die heimischen Fledermäuse im Winterschlaf, aber wir können schon jetzt was für sie auch in der Stadt, am Haus, im Garten und auf dem Balkon durch verschiedene Nistmöglichkeiten aber auch durch entsprechende Bepflanzung tun.

Der Vortrag zeigt, welche Pflanzen Insekten und damit Fledermäuse fördern, aber auch Gefahren, die den nächtlichen Flugkünstlern bei uns drohen.

Mehr Informationen unter „Termine“ auf www.bund-darmstadt.de.

Der Vortrag findet online statt, Einwahllink: www.bund-darmstadt.de/webkonferenz.