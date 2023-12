An Weihnachten und Silvester mit Bus und Bahn unterwegs

Teilen

Da der 24.12.23 (Heiligabend) ein Sonntag ist, verkehren alle Straßenbahn- und Buslinien regulär nach dem Sonntagsfahrplan. Am ersten Weihnachtstag gilt der Sonntagsfahrplan mit zusätzlichem Nachtverkehrsangebot. Die sogenannten Nightliner fahren bis in die frühen Morgenstunden, die Straßenbahnlinien 3, 4, 8 und 9 sowie die Ersatzbuslinie 9E sogar die gesamte Nacht hindurch im Halbstundentakt.

Silvesterverkehr bis in den Morgen

Die Straßenbahnlinien 3, 4, 8 und 9, die Ersatzbuslinie 9E sowie die Buslinien H, P, PE und 8N fahren am Silvesterabend durchgehend bis zum frühen Morgen. Am 1. Januar verkehren die Linien nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Die Buslinie 8N verkehrt an Silvester im Stundentakt zwischen den Haltestellen „Jugenheim Ludwigstraße“ und „Hähnlein Neue Schule“. Die erste Abfahrt der Linie 8N ist in Jugenheim um 20.25 Uhr und in Hähnlein um 20.49 Uhr. Ebenfalls stündlich fährt die Linie 875 von Darmstadt über Riedbahn, Weiterstadt, Braunshardt, Worfelden und Schneppenhausen nach Gräfenhausen. Sie ersetzt ab 20 Uhr die Linien WE1, WE2 und WE3. Die erste Abfahrt ist um 20.27 Uhr ab Haltestelle „Darmstadt Schloss“, in der Gegenrichtung um 21.15 Uhr ab Haltestelle „Gräfenhausen Postplatz“.

Die Busse der Regionallinien 671 und 678 in Richtung Groß-Umstadt fahren alle zwei Stunden, die Linie 672 in Richtung Dieburg verkehrt stündlich bis ca. 3.30 Uhr. In „Dieburg Bahnhof“ wechseln die Busse ihre Liniennummer und werden zur Linie 679 nach Rödermark Ober-Roden über Münster und Eppertshausen. Fahrgäste können „Dieburg Bahnhof“ im Bus verbleiben. Die letzte Fahrt der Linie 693 ab „Reinheim Bahnhof“ in Richtung Fürth startet um 19.12 Uhr.

Die übrigen Linien der HEAG mobilo und die Regionalverkehrslinien fahren am Sonntag (31.12.) nach dem regulären Sonntagsfahrplan mit zusätzlichem Nachtverkehrsangebot und am Montag (1.1.2024 – Neujahrstag) nach den Fahrplänen für Sonn- und Feiertage.

Die Abfahrtszeiten an den Endhaltestellen in der Silvesternacht

Straßenbahnlinie 3 (Lichtenbergschule – Luisenplatz – Darmstadt Hbf)

Lichtenbergschule: stündlich zur Minute 26 und 56

Hauptbahnhof: stündlich zur Minute 11 und 41

Straßenbahnlinie 4 (Kranichstein Bhf – Luisenplatz – Darmstadt Hbf)

Kranichstein Bhf: stündlich zur Minute 17 und 47

Hauptbahnhof stündlich zur Minute 18 und 48

Straßenbahnlinien 8 (Alsbach – Luisenplatz – Arheilgen)

Alsbach Am Hinkelstein: stündlich zur Minute 5 und 35

Arheilgen Dreieichweg: stündlich zur Minute 26 und 56

Straßenbahnlinie 9 (Böllenfalltor – Luisenplatz – Darmstadt Hbf)

Böllenfalltor: stündlich zur Minute 3 und 33

Griesheim Platz Bar-le-Duc: stündlich zur Minute 8 und 38

Ersatzbuslinie 9E (Darmstadt Schloss – Luisenplatz – Darmstadt Hbf – Griesheim Platz Bar-le-Duc)

Darmstadt Schloss: stündlich zur Minute 15 und 45

Griesheim Platz Bar-le-Duc: stündlich zur Minute 17 und 47

Buslinie H (Anne-Frank-Straße – Kesselhutweg)

Anne-Frank-Straße: stündlich zur Minute 22 und 52

Kesselhutweg: stündlich zur Minute 29 und 59

Buslinie P (Eberstadt Wartehalle – Pfungstadt)

Eberstadt Wartehalle: stündlich zur Minute 40

Pfungstadt Christian-Stock-Straße: stündlich zur vollen Stunde

Buslinie PE (Eberstadt Wartehalle / Pfungstadt – Eschollbrücken)

Eberstadt Wartehalle: stündlich zur Minute 9

Pfungstadt Bahnhof: stündlich zur Minute 18 sowie um 2.53 Uhr und 3.53 Uhr

Eschollbrücken Römer: stündlich zur Minute 36

Buslinie 8N (Jugenheim Ludwigstraße – Bickenbach – Hähnlein)

Jugenheim Ludwigstraße: stündlich zur Minute 25

Hähnlein Neue Schule: stündlich zur Minute 49

Alle zusätzlichen Silvesterfahrten sind zudem im Internet bei der DADINA und der HEAG mobilo sowie in der Online-Auskunft des RMV unter www.rmv.de veröffentlicht

Öffnungszeiten zwischen den Jahren

Das Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz hat geöffnet:

Samstag (23.12. und 30.12.) 9 bis 13 Uhr

Mittwoch (27.12.) bis Freitag (29.12.) 9 bis 17 Uhr

Die RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof hat geöffnet:

Samstag (23.12. und 30.12.) 9 bis 16 Uhr

Dienstag (27.12.) bis Freitag (29.12.) 8 bis 18 Uhr

Die Geschäftsstelle der DADINA ist von Mittwoch (27.12.) bis Freitag (29.12.) nicht besetzt. Ab Montag (2.1.2024) ist das Team der DADINA wieder für die Fahrgäste erreichbar.

