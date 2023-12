Beste Auszubildende Deutschlands kommt aus Darmstadt

Teilen

Sie gehören zu den Besten unter deutschlandweit rund 300.000 Azubis in IHK-Berufen: Fünf südhessische Auszubildende haben bei ihren Abschlussprüfungen als Bundesbeste in ihrem jeweiligen Berufsbild abgeschnitten und wurden jetzt in Berlin geehrt. Eine von ihnen ist sogar berufsübergreifend die beste Auszubildende Deutschlands.

Mit einem Traumergebnis von 100 Punkten hat Kerstin Lehmann ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement an der Hochschule Darmstadt abgeschlossen. Bundesweit erreichten über alle Ausbildungsberufe hinweg nur zwei Absolventen diese Maximalpunktzahl. Kerstin Lehmann ist damit die Beste unter rund 300.000 Azubis, die in diesem Jahr geprüft wurden. Ebenfalls zu den Bundesbesten zählten Jan Hechler, Industrieelektriker aus Erbach, sowie drei Mediengestalterinnen mit verschiedenen Fachrichtungen: Mit Bestnoten absolvierten Lilly Breunig in Darmstadt, Julia Stegemann in Groß-Umstadt sowie Johanna Völger in Griesheim ihre Ausbildungen. Sie erreichten in den Abschlussprüfungen die höchsten Punktzahlen in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen.

„Ich freue mich sehr über die großartigen Prüfungsergebnisse unserer südhessischen Azubis“, sagt Dr. Marcel Walter, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung der IHK Darmstadt. „Das zeigt, dass die duale Ausbildung leistungsstarke Menschen anzieht. Die Verbindung aus Theorie und Praxis ist ein zentraler Vorteil und macht die Absolventinnen und Absolventen zu gefragten Fachkräften.“ Zudem seien die Prüfungsergebnisse ein Beleg für die sehr gute Ausbildungsleistung der südhessischen Betriebe.

Am Montag (11.12.23) wurden die bundesweit 219 Spitzen-Absolventinnen und -Absolventen einer IHK-Ausbildung in Berlin geehrt. An der Preisverleihung nahmen rund 1.000 Gäste teil – neben Angehörigen der Besten außerdem Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Bundestagsabgeordnete sowie Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammern. Die Festreden hielten Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer.

Hier eine Übersicht der südhessischen Bundesbesten, sortiert nach den Landkreisen der Betriebe:

Darmstadt:

Lilly Breunig aus Weinheim, Mediengestalterin Digital und Print, Fachrichtung: Beratung und Planung, RYZE Digital GmbH, Darmstadt

Kerstin Lehmann aus Otzberg, Kauffrau für Büromanagement, Hochschule Darmstadt

Darmstadt-Dieburg:

Julia Stegemann aus Dieburg, Mediengestalterin Digital und Print, Fachrichtung: Gestaltung und Technik, 360VIER GmbH, Groß-Umstadt

Johanna Völger aus Iffeldorf, Mediengestalterin Digital und Print, Fachrichtung: Konzeption und Visualisierung, Smavicon Best Business Presentations e. K., Griesheim

Odenwaldkreis:

Jan Hechler aus Erbach, Industrieelektriker, Fachrichtung: Geräte und Systeme, Bosch Rexroth AG, Erbach

Quelle & Bild: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar