HEAG mobilo belegt zweiten Platz als innovatives Regional- und Nahverkehrsunternehmen

Egal, ob die neue Straßenbahngeneration TINA, Forschungsprojekte zum teleoperierten Fahren, grüne Haltestellen oder der HeinerLiner: Die HEAG mobilo arbeitet an neuen Technologien und Trends im ÖPNV. In einer Studie „Deutschlands innovativste Unternehmen“ von FOCUS Money und Deutschland Test wurde das Verkehrsunternehmen jetzt für seine Innovationskraft ausgezeichnet: In der Sparte „Regional- und Verkehrsunternehmen“ landet die HEAG mobilo im bundesweiten Ranking auf Platz 2. Die Studie untersuchte, welche Unternehmen in ihrer Branche in besonderem Maße Innovationskraft bewiesen haben und als innovativ wahrgenommen werden.

Die Anforderungen an den Nahverkehr verändern sich – und der Verkehrskonzern passt sich diesen an. Das Ergebnis bringt Geschäftsführer Johannes Gregor auf den Punkt: „Wir versetzen uns als Mobilitätsdienstleisterin selbst in die Lage, auch in Zukunft die Mobilität in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg zu gestalten. Moderne Technologien und Innovationen sind dabei entscheidend, um unser Angebot weiterhin attraktiv zu halten – für Fahrgäste, Arbeitnehmer*innen und unsere Stakeholder.“

