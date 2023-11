Darmstadt-Dieburg entdecken: Wenn aus Träumen des Frühlings im Herbst Wein wird

Teilen

Auch wenn man Darmstadt-Dieburg nicht auf den ersten Blick mit Weinbau und Wein in Verbindung bringt, gute Tropfen unterschiedlichster Reben fließen hier in Fülle – ganz nach Geschmack, weiß, rosé oder rot. Der Herbst ist die Zeit, in der Klima, Können und Fleiß sich in Gaumenfreude verwandeln. Etliche Winzer wirtschaften in Darmstadt-Dieburg, auch Weinläden und Vinotheken stehen für Qualität mit kuratierter Weinauswahl. Nicht zuletzt kann man Veranstaltungen besuchen, bei denen gute Tropfen kredenzt werden. Wein – Darmstadt-Dieburg entdecken (darmstadt-dieburg-entdecken.de)

Winzerinnen und Winzer aus Darmstadt-Dieburg

In der Winzergenossenschaft vinum autmundis, der Weininsel in Groß-Umstadt, die dem Anbaugebiet Hessische Bergstraße angeschlossen ist, sorgen rund 100 Winzerfamilien auf einer Fläche von 75 Hektar für anerkannte Weine, die in der Genossenschafts-Vinothek angeboten wird. Das Weingut Edling baut in den Weinlagen des Roßdorfer Roßbergs an, renommiert ist der Familienbetrieb für seine Brände und Barriqueweine. In Alsbach-Hähnlein entstehen auf dem Weingut Kühnert charakterstarke Weine von der Hessischen Bergstraße. Als Weinmanufaktur für ökologischen und veganen Wein versteht sich Weinbau Anders in Groß-Umstadt.

Florierender Weinhandel

Die Weinschmiede in Bickenbach pflegt ein internationales Weinsortiment und bietet auch Wein in Pfandflaschen an. In Modautal ist die Weinhandlung Pane & Vino für hervorragende Weine, Proseccos und italienische Spezialitäten bekannt. Konzentriert auf italienische Weine und Olivenöle ist in Münster der Weinhandel Chianti Toscana. Hier ist auch die Weinhandlung Wolf ansässig, die deutsche und internationale Tropfen anbietet. Dieburgs Petit Marché versteht sich als kompetenter Weinberater, auch für Leute, die sich noch nicht auskennen. Die Wohlfühlerei in Nieder-Ramstadt ist Vinothek und Weinlokal gleichermaßen.

Veranstaltungen und Unternehmungen rund um den Wein

Winzern und Weinhändlern gemeinsam ist, dass sie auch Veranstaltungen anbieten, der Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt. Beinahe alle bieten Verkostungen an, auch individuell zusammengestellt. Infos dazu gibt es auf den Websites oder bei telefonischer Nachfrage. Darüber hinausgehende Besonderheiten bietet die Winzergenossenschaft vinum autmundis an. Das ganze Jahr über ist sie eine Adresse für Genussabende, After-Work-Veranstaltungen, auch kulinarische Weinkombinationen, etwa mit Schokolade oder hessischen Tabbas. Weinwanderungen, Bollerwagen- und Rücksacktouren oder fröhliche Feste im Jahresverlauf kommen ebenso gut an. Nicht uninteressant klingen hier Workout & Wein oder Yoga & Wein.

Die Winzerfamilie Brücke-Ohl steht unter anderem für die beliebten Weinbergstouren. Auf Anfrage werden im Herbst und Winter auch Glühweinfahrten organisiert.

Das Weingut Edling freut sich auf Gäste zu ihrer weihnachtlichen Weinzauber-Ausstellung Ende November und lädt regelmäßig zu WeinGenuss mit 4-Gang-Menü ein. Stets gefragt sind die Weinprobiertage, das Weinfest, Weinbergspaziergänge oder die Weinproben im Weinberg.

Auf Genusskombinationen setzt die Weinschmiede in Bickenbach, die neuerdings im einstigen örtlichen Bahnhof zuhause ist. Zum Klassiker Wein und Käse wird eingeladen, ein Abend „Weine rund ums Fest“ und ein Weihnachtsmarkt sind angekündigt und After-Work-Events gibt es auch.

Wer sich zu Fuß und in der Natur dem Thema Wein nähern möchte, dem sei eine Wanderung auf dem Weinlehrpfad Herrnberg oder der Odenwälder Weininsel Wanderweg empfohlen. Auf der Baumelbank in den Weinbergen kann man nach einem Spaziergang Seele und Beine baumeln lassen und dabei nicht nur seinen Gelenken Gutes tun.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg