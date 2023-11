Grunderneuerung der Frankfurter Straße vor dem Abschluss – Arbeiten an Geh- und Radwegen bis Anfang 2024

Teilen

Die Grunderneuerung der Frankfurter Straße im Abschnitt zwischen Landwehrstraße und Schloßgartenstraße steht vor dem Abschluss. In einem Gemeinschaftsprojekt haben die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die e-netz Südhessen und die HEAG mobilo seit Frühjahr 2022 die Mobilitäts- und Versorgungsinfrastruktur sowie den Abwasserkanal modernisiert.

Getrennte Geh- und Radwege in beide Richtungen

Bereits seit dem 4. September verkehren wieder Straßenbahnen durch die Frankfurter Straße. Derzeit stellt die Wissenschaftsstadt Darmstadt den Radweg auf der westlichen Seite her. Diese Arbeiten werden Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Ursprünglich war der Abschluss der Arbeiten für noch in diesem Jahr vorgesehen, Liefereinschränkungen bei Baumaterialien und die begonnene kalte Jahreszeit führen jedoch zu einer Verlängerung der abschließenden Bauphase. Die Verkehrsführung für den Auto-, Fuß-, und Radverkehr bleibt weiter unverändert. Nach Abschluss der Bauarbeiten verfügt die Frankfurter Straße dann über einen neu geordneten Verkehrsraum mit getrennten Wegen für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen in beide Richtungen.

Weitere Informationen zum Baugeschehen

Wer Fragen zur Grunderneuerung der Frankfurter Straße hat, kann sich an die Bürgerreferentin der HEAG mobilo, Nina Weis, wenden. Diese steht unter frankfurterstrasse@heagmobilo.de für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Auf heagmobilo.de/frankfurter-strasse informieren die Projektpartner*innen zudem regelmäßig über den Baufortschritt. Dort stehen auch aktuelle Informationen für Anwohner*innen zum Download zur Verfügung.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH