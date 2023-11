Pfefferspray bei handfester Auseinandersetzung eingesetzt

Teilen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Darmstadt am Luisenplatz am späten Donnerstagnachmittag (02.11.23) haben Polizeistreife einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Gegen 16.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den zunächst verbalen Streit im Umfeld des Darmstädter Monuments, der in der Folge eskalierte. Umgehend wurden Polizeistreifen zur Örtlichkeit geschickt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der polizeibekannte 31-Jährige Reizstoff während der körperlichen Auseinandersetzung versprüht haben. Mehrere umstehende Personen klagten daraufhin über Augen- und Atemwegsreizungen. Eine ärztliche Betreuung war jedoch nicht notwendig. Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden. Wie viele Personen genau beteiligt waren und ob noch jemand Pfefferspray versprüht hatte, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei zeigen. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat 35 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen