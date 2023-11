Neu, einheitlich und sympathisch – Die Kommunikation für das vielfältige Vermittlungsangebot des Hessischen Landesmuseums Darmstadt im neuen Design

Teilen

Die Kommunikation für die Angebote der Bildung und Vermittlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt hat ein zeitgemäßes und einheitliches Corporate Design erhalten. Gemeinsam mit der Münchner Agentur Herburg Weiland wurde eine prägnante und sympathische Marke entwickelt, die künftig den öffentlichen Auftritt prägen wird.

In einer immer diverseren Gesellschaft ist es dem Museum ein besonders wichtiges Anliegen, wirklich alle Besucher*innen in den Blick zu nehmen und ihre Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen. In Veranstaltungen mit einem hohen Erlebniswert direkt vor Ort oder in vielfältigen Online-Angeboten mit interessanten Hintergrundinformationen finden Kinder, Familien, Jugendliche und Erwachsene ein für sich passendes Format. Der neue Kommunikationsauftritt erleichtert ihnen die Orientierung.

Die Agentur Herburg Weiland hat für das Museum individuelle Illustrationen entwickelt, die in ihrer Gestaltung stark an Comiczeichnungen erinnern. Sie verleihen dem vielfältigen Bildungs- und Vermittlungsangebot des Landesmuseums eine persönliche Note und betonen spielerisch die Einzigartigkeit der Angebote. Die Verwendung von lebendigen, bunten Farben im Design spricht die Fantasie an und schafft eine einladende Atmosphäre, die die Neugierde und Kreativität unserer Besucher*innen fördert.

Die Slogans »Guides im Museum«, »Familien im Museum« und »Yoga im Museum« verweisen auf Angebote vor Ort, während die Kategorien »Podcast im Museum« und »Online im Museum« dazu einladen, die Fülle der digitalen Angebote des Landesmuseums zu erleben.

Das neue Designkonzept ermöglicht dem Museum, die Komplexität von Bildungsinhalten leicht verständlich zu vermitteln und eröffnet eine interaktive Dimension, die Besucher*innen jeden Alters anspricht und ein bereicherndes Museumserlebnis bietet.

Quelle & Bild: Hessisches Landesmuseum Darmstadt