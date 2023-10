Grünes Passepartout für Campus Lichtwiese

Teilen

Ein ästhetisches Leitbild für die Freiräume eines „Campus der Zukunft“ – das ist das Ziel eines freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs für den Campus Lichtwiese, der soeben an der TU Darmstadt abgeschlossen wurde. Mit ihrem „Grünen Passepartout“ überzeugten GREENBOX Landschaftsarchitekten (Köln) die Jury und entschieden den Wettbewerb für sich. Gesucht waren Ideen und Konzepte für die Gestaltung der Campusmitte als Ort des Lehrens und Lernens, der Erholung und Entspannung, aber auch der Vermittlung von Forschung und Lehre der TU Darmstadt. Hierfür sollen die bislang durch motorisierten Verkehr belegten Flächen möglichst weitgehend zurückgebaut werden.

Hintergrund der Aufgabe ist die dynamische Entwicklung und der Ausbau des Campus Lichtwiese in den letzten 15 Jahren in Verbindung mit der städtebaulichen Rahmenplanung, die die TU Darmstadt in Abstimmung mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt erarbeitet hat.

Das „Grüne Passepartout“ der GREENBOX Landschaftsarchitekten wird durch eine geschickte Kombination aus Bestandsbäumen und klimaresilienten Neupflanzungen gebildet und aus Sicht der Jury einen gut wahrnehmbaren Rahmen bilden. Im Osten soll eine urbane Plaza als Bindeglied zwischen Mensa und Hörsaal- und Medienzentrum entstehen. Der südliche Rand des Passepartouts wird von einer Flaniermeile begleitet, dem Campusboulevard. Am westlichen Rand des Passepartouts finden sich „Aktivätsfelder“ für Sport und Spiel, während am östlichen Rand entlang des Hörsaal- und Medienzentrums eher ruhige Lesegärten und -inseln vorgesehen sind.

Der siegreiche Entwurf ist nun die Grundlage der weiteren Ausgestaltung des Campus, aber auch aus den anderen Entwürfen werden Ideen einfließen können.

Die eingereichten Entwürfe sind noch bis zum 3. November 2023 in einer Ausstellung im Foyer des Hörsaal- und Medienzentrums auf dem Campus Lichtwiese zu sehen (Gebäude L4|02, Franziska-Braun-Str. 10).

Mehr Informationen: https://shorturl.at/qsyDV

Quelle: TU Darmstadt