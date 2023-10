Neuer Kanzler der TU Darmstadt im Amt – Dr. Martin Lommel benennt ein umfangreiches Zukunftspaket

Teilen

Der neue Kanzler der TU Darmstadt hat sein Amt angetreten: Dr. Martin Lommel (46), von 2020 bis 2023 Kanzler der Hochschule RheinMain, verantwortet die Ressorts Haushalt, Personal und Rechtsfragen, Bau- und Gebäudemanagement sowie weitere langfristig angelegte strategische Leitprojekte.

Der promovierte Chemiker Lommel bringt mehr als zehn Jahre Führungserfahrung im Wissenschaftsmanagement, in der Wissenschaftspolitik und in der Verwaltungsleitung einer Hochschule mit. Aus der Kanzler-Perspektive wird sich Lommel gleich einem ganzen Bündel an Herausforderungen widmen: Neben der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Gesamthaushalts nennt er die Sicherung einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Energieversorgung. Damit eng verzahnt ist laut Lommel auch die künftige Steuerung von Neubau- und Sanierungsprojekten mitsamt der Investition in wissenschaftliche Infrastruktur. Außerdem ist Lommel die Begleitung der Initiativen zur Exzellenzstrategie, die Verhandlung des Hessischen Hochschulpakts 2026-2030, die Digitalisierung weiterer Verwaltungsprozesse, der Ausbau der „Arbeitgeberinmarke TU Darmstadt“ sowie das Denken, Planen und Ausgestalten von neuen Modellen an Arbeitsformen wichtig. „Die Aufzählung verdeutlicht, dass wir angesichts der sich dynamisch verändernden Welt aufgeschlossen und bereit sind für den Wandel. Die TU Darmstadt will ihrer Verantwortung für die zukunftsfähigen Gestaltung von Transformationsprozessen gerecht werden“, so Lommel zum Amtstritt.

Großen Wert legt der neue Kanzler auch auf eine „klare, transparente und zugleich empathische, wertschätzende Kommunikationskultur“. Sie sei ein Schlüssel, „um der Komplexität einer Universität gerecht zu werden und zugleich pragmatische Ergebnisse zu erzielen. Darum will ich vor Entscheidungen die unterschiedlichen Standpunkte verstehen, gerade auch in Konfliktsituationen.“ Die Kernaufgaben der TU Darmstadt wolle er „im Dialog mit den Mitgliedern der Universität lösen. Sie so zu begleiten, dass es ihnen gelingt, sich jeweils bestmöglich für die Universität einzubringen, betrachte ich als eine meiner zentralen Rollen.“

Lommel führte zum Amtsantritt weiter aus: „Trotz der unter anderem durch die Energiekrise angespannten finanziellen Situation sehe ich für die kommenden Jahre große Chancen für eine gelingende Wissenschaftspolitik in Hessen und für die autonome TU Darmstadt im Besonderen. Autonomie geht einher mit der Übernahme von Verantwortung und dem vorbildlichen Nutzen von Ermessensräumen. Diese möchte ich künftig als Kanzler gemeinsam mit dem Präsidium und allen Universitätsangehörigen zum Wohle der Technischen Universität Darmstadt ausfüllen.“

Kurz-Biografie

Dr. Martin Lommel

2020-2023 Kanzler der Hochschule RheinMain (Wiesbaden/Rüsselsheim)

2017-2020 Leiter der Abteilung Lehre und Qualitätssicherung, stellvertretende Leitung des Präsidialbereichs, Goethe-Universität Frankfurt am Main

2016-2017 zugleich EU-Koordinator im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2014-2017 Stellvertretender Leiter der Abteilung Lehre und Qualitätssicherung, Goethe-Universität Frankfurt am Main

2010-2014 Referent in der Abteilung Lehre und Qualitätssicherung, Goethe-Universität Frankfurt am Main

2005-2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotion, Anorganische und Analytische Chemie, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Promotion 2010 zum Dr. phil. nat.

Nebenberufliche Tätigkeiten (Auswahl)

2021-2023 Vorsitzender des Klimaschutzbeirats der Landeshauptstadt Wiesbaden

Seit 1990 Engagement in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, unter anderem als Prädikant

Quelle: TU Darmstadt