Bensheim: Komplettes Eiscafe-Außenmobiliar entwendet

Auf das Außenmobiliar eines Eiscafes in der Bachgasse in Bensheim-Auerbach hatten es Kriminelle in der Nacht zum Samstag (14.10.23) abgesehen. Die Täter durchtrennten zunächst die Sicherung und entwendeten anschließend vier Tische und 16 Stühle. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 4000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen