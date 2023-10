Musik aus drei Religionen Interreligiöser Chor Frankfurt kommt ins Justus-Liebig-Haus nach Darmstadt

Teilen

Musik aus drei Religionen präsentiert der Interreligiöse Chor Frankfurt am Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 19.30 Uhr im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, in Darmstadt. „Unterwegs zum Sehnsuchtsort – ein Interreligiöses Konzert“, so lautet der Titel dieser besonderen Aufführung. Im Zentrum des Programms steht der Wunsch nach Gottes Nähe. Jüdische und christliche Vertonungen zu Psalm 84 besingen die Sehnsucht nach den lieblichen Wohnungen Gottes und preisen Gott als Sonne und Schild. Diese Kompositionen treten in einen Dialog mit dem „Lichtvers“ aus dem Koran. Dort wird für Gott das Symbol des Lichtes verwendet, das Himmel und Erde erleuchtet. Volkan Akkoç (Istanbul) hat zu diesem Vers ein Chorstück komponiert, das im Konzert seine Uraufführung erlebt.

Der Interreligiöse Chor Frankfurt hat bundesweit einzigartig eine Form des musikalischen interreligiösen Dialogs entwickelt, bei dem Musik gemeinsam von jüdischen, christlichen und muslimischen sowie religiös ungebundenen Sängerinnen und Sängern ausgeführt wird. Wichtiger Bestandteil der Arbeit des Chores ist die inhaltliche Auseinandersetzung mit den gesungenen Texten. Die Leitung ist doppelt mit einer christlichen Chorleiterin und einem jüdischen Chorleiter besetzt. Muslimische Musikerinnen und Musiker arbeiten jeweils projektbezogen mit.

Ausführende sind David Schläger (Tenor), Katie Lipow (Sopran), Mehmet Ungan (Oud, Ney und Gesang), Daniel Kempin (Gitarre und Gesang), Andreas Sommer (Klavier) und der Interreligiöse Chor Frankfurt. Die Leitung haben Daniel Kempin und Bettina Strübel.

Veranstaltende sind die Jüdische Gemeinde Darmstadt, das Evangelische Dekanat Darmstadt, der Verein der Emir Sultan Moschee Darmstadt und der Islamisch Christliche Arbeitskreis.

Quelle & Bild: Evangelisches Dekanat Darmstadt