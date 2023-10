Fahrplanänderungen ab 21. Oktober 2023: Umleitungen und Ersatzverkehre in und nach den Herbstferien

Teilen

Während und nach den hessischen Herbstferien kommt es im Streckennetz der HEAG mobilo baustellenbedingt zu folgenden Umleitungen und Ersatzverkehren:

Fahrplanänderungen in den Herbstferien 2023

Vom 21. bis einschließlich 29. Oktober fahren Busse statt Bahnen zwischen „Eberstadt Frankenstein“ und „Alsbach Am Hinkelstein. Grund dafür sind Gleis- und Fahrleitungsarbeiten auf der Strecke. Die Busse der Linie 8E fahren auf teilweise geänderter Route und bedienen verlegte Haltestellen. Die Haltestelle „Mittelschneise“ entfällt, die Haltestellen „Malchen“ bis „Beuneweg“ sind an den Rand der Heidelberger Straße bzw. der Alten Bergstraße verlegt.

Parallel dazu werden vom 23. bis einschließlich 27. Oktober Straßenbahnen in der Rheinstraße umgeleitet. Grund hierfür sind Arbeiten im Rahmen des Neubaus der Rheinstraßenbrücke. Die Straßenbahnlinien 2, 3, 4 und 9 fahren in Richtung Hauptbahnhof bzw. Griesheim über die Rheinstraße, in Richtung Luisenplatz über die Bismarckstraße. Am Luisenplatz halten die Linien 2 Richtung TU-Lichtwiese und 9 Richtung Böllenfalltor an Platz 2 vor dem Merck-Haus. Auf der Linie 4 Richtung Kranichstein entfällt der Halt am Luisenplatz

Auf den Linien WE1 und WE2 entfällt in Fahrtrichtung Schloss die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“, am Luisenplatz halten die Linien ersatzweise an Platz 1 vor dem Luisencenter.

Fahrplanänderungen nach den Herbstferien 2023

Im Anschluss an die Herbstferien kommt es von 30. Oktober bis 22. Dezember auf der Linie 3 zu Fahrplanänderungen. Aufgrund von Kanaluntersuchungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die für das Gemeinschaftsprojekt „Infrastruktur-Grunderneuerung entlang der Linie 3“ (IGEL3) notwendig sind, fahren ganztägig Busse statt Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Lichtenbergschule. Die Busse der Ersatzlinie 3E verkehren unter der Woche und samstags im 10-Minuten-Takt, montags bis freitags zwischen 6.30 und 10.30 Uhr sowie 13 bis 17.30 Uhr sogar alle fünf Minuten. Für die Haltestellen „Goethestraße“ bis „Weinbergstraße“ werden Ersatzhaltestellen in der Klappacher Straße eingerichtet. Die Linie 7 fährt eine verkürzte Route zwischen „Eberstadt Frankenstein“ und Luisenplatz. Ab Luisenplatz verkehrt sie dann weiter als Linie 2 zur Endhaltestelle „TU-Lichtwiese/Campus“.

Am Montag (09.10.23) ist die erste neue Straßenbahn des Typs TINA in den Probebetrieb mit Fahrgästen gegangen. Weitere TINAs folgen in den kommenden Wochen. „Wir sind begeistert von den neuen Straßenbahnen und haben von unseren Fahrgästen viele positive Rückmeldungen erhalten“, freut sich HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor. „Um den Menschen in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg während dieser Einführungsphase ein verlässliches Angebot zu machen, sind die Fahrzeuge allerdings noch nicht im Regelbetrieb eingeplant. Für die Linien 1 und 10 fehlen damit zunächst Fahrzeuge.“ Die Fahrten dieser Linien entfallen im Fahrplan, werden aber nach Möglichkeit kontinuierlich durch den Probebetrieb der TINAs abgedeckt.

„Die Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnen läuft auf Hochtouren, wir haben bereits über hundert Fahrer*innen dafür ausgebildet, schulen unser Werkstattpersonal und entwickeln die nötigen internen Prozesse. Eine spannende und für die Kolleg*innen anstrengende Aufgabe“, so Johannes Gregor weiter. „Ziel bleibt, die Qualität und Zuverlässigkeit anzubieten, die unsere Fahrgäste von einem modernen ÖPNV erwarten können.“

Für diese Übergangsphase wird der Fahrplan der Linie 8 von 6 Uhr bis 21 Uhr auf einen 20-Minuten-Takt ausgeweitet und damit entfallende Fahrten der Linie 1 ersetzt. Im Verbund mit den Linien 6 und 7, die ebenfalls im 20-Minuten-Takt fahren, entsteht so zwischen der Haltestelle „Eberstadt Frankenstein“ und „Rhein-/Neckarstraße ein 10-Minuten-Takt. Fahrgäste mit Fahrtziel Hauptbahnhof werden gebeten, an der Haltestelle „Rhein-/Neckarstraße“ in die häufig verkehrenden Busse und Bahnen vom und zum Hauptbahnhof umzusteigen.

Alle Informationen zu Umleitungen, Ersatzhaltestellen und Fahrplänen finden sich in Kürze auf der Webseite der HEAG mobilo unter www.heagmobilo.de/fahrplaene sowie unter dem Menüpunkt Liniennetz. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.

Download: → Liniennetzplan Straßenbahn, gültig in den Herbstferien Montag bis Freitag, → Liniennetzplan Straßenbahn, gültig in den Herbstferien samstags und sonntags, → Liniennetzplan Straßenbahn, gültig von 30.10.-22.12.2023

Quelle: HEAG mobilo GmbH