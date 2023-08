Literaturhaus der Wissenschaftsstadt Darmstadt startet Vorverkauf für das Herbstprogramm 2023 – Kooperation mit der Stadtkirche

Teilen

Das Literaturhaus der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Kartenverkauf für das Herbstprogramm 2023 gestartet. Diesmal organisieren Stadt und Stadtkirche für eine Saison gemeinsam den Literarischen Herbst, wobei das Literaturhaus die Termine in großen Teilen gestaltet, die Kirche aber neben dem Raum auch den Rahmen stellt. Hintergrund ist die bis Anfang 2024 dauernde Renovierung des Literaturhauses.

„Das Darmstädter Literaturhaus bietet auch in diesem Herbst wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für alle Literaturinteressierten, wie immer eine echte Bereicherung für die Kultur in unserer Stadt“, erklärt Oberbürgermeister Hanno Benz dazu. „Ich freue mich, dass wir diesmal in Kooperation mit der Stadtkirche einen besonderen Rahmen finden konnten, um das Programm trotz der dringend notwendigen Sanierung des Literaturhauses auf die Bühne und zu den Menschen zu bringen.“

Unter dem Motto „Paare“ dürfen sich Besucher auf ganz unterschiedliche Konstellationen freuen. Während sich bei Michael Köhlmeier zwischen Opa und Enkel ein geradezu archaisches Duell entwickelt, Volker Weidermann kundig über Thomas Mann und seine große Liebe, das Meer, erzählt und sich in Elena Fischers hinreißendem Debüt eine Tochter auf die Suche nach ihrem Vater begibt, gelingt es Julia Schoch und Terézia Mora, die klassische Mann-Frau-Beziehung in ein ganz neues Licht zu rücken.

Ihre neuen, ganz unterschiedlichen Romane stellen Ilija Trojanow, Steffen Kopetzky und Heinrich Steinfest vor, um Literatur und noch viel mehr geht es in den Essays von Kurt Drawert.

Am großen Lyrikabend (3. November) mit Dirk von Petersdorff wird Karin Klein vom Staatstheater 25 von Lesern eingereichte Lieblingsgedichte aus dem neu herausgegebenen „Ewigen Brunnen“ vortragen. Jeder kann sein Lieblingsgedicht nennen, wie das geht steht auf www.literaturhaus-darmstadt.de.

Zwei besondere Abende rahmen das Programm ein. Christian Wirmer begeistert zum Auftakt als Büchners Lenz, und zum Abschluss erfahren Besucher bei der Buchvorstellung der unabhängigen Darmstädter Buchhandlungen, welche Bücher sie unbedingt lesen oder verschenken sollten.

Drei Lesungen der Darmstädter Textwerkstatt von Kurt Drawert „Lyrik + Lyrik“ mit Barbara Zeizinger und Eric Giebel, „Der Osten leuchtet“ und „Liebestier“, Gedichte von Miriam Tag, werden in der Kunsthalle stattfinden.

Alle Lesungen gibt es in der Stadtkirche, An der Stadtkirche 1. Eintrittskarten können ab sofort über www.literaturhaus-darmstadt.de oder www.ztix.de reserviert werden, aber auch direkt an der Abendkasse erworben werden. Das Programm des Literaturhauses liegt öffentlich aus, kann über das Literaturhaus kostenfrei bestellt oder auf der Homepage www.literaturhaus-darmstadt.de und bei Facebook und Instagram eingesehen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt