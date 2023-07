Landkreis Darmstadt-Dieburg: „Neues Programm der Volkshochschule bietet ausgezeichnete Bildung“

Teilen

Frisch ausgezeichnet mit dem Gütesiegel von „Weiterbildung Hessen“ für die kommenden drei Jahre startet die Volkshochschule Darmstadt-Dieburg (vhs) ins Herbstsemester 2023. Bei einem Audit im Juli in Dieburg wurden der vhs bereits zum dritten Mal in Folge hohe Qualitätsstandards bescheinigt. Geprüft wurden u.a. die Fachkompetenz der Mitarbeitenden, Organisationsstruktur und Prozesse, die Ausstattung der Räume sowie die Unterrichts- und Angebotsgestaltung.

VHS Darmstadt-Dieburg wird zwei Mal ausgezeichnet

„Ich freue mich sehr darüber und bin stolz darauf, dass die Weiterbildungseinrichtung des Kreises in diesem Jahr gleich doppelt für gute Qualität ausgezeichnet wurde“, meint Bildungsdezernent und Erster Kreisbeigeordneter Lutz Köhler. Denn auch die erneute Zertifizierung als Trägerin nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) hat die vhs Darmstadt-Dieburg mit Bravour bestanden und ist somit u.a. berechtigt, Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit und der Kreisagentur für Beschäftigung für berufsbezogene Angebote anzunehmen.

Rund 600 Kurse im Angebot – Solarberatung erstmals im Programm

Rund 600 Kurse für so ziemlich jeden Bedarf umfasst das gerade veröffentlichte Herbstprogramm der vhs. „Neben Altbewährtem finden sich auf der Webseite www.vhs.ladadi.de zahlreiche neue und hochaktuelle Kursangebote“ erläutert Anja Simon, Leiterin der Volkshochschule. So gibt es z.B. in Dieburg erstmals eine Theorie- und Praxisschulung für ehrenamtliche Solarberaterinnen und Solarberater im Landkreis, ergänzt durch zahlreiche Zusatzangebote zum Thema Energie.

Vielfältiges Programm – „Date Food“ für Singels zwischen 30 und 55 Jahren

Wer ein neues Hobby sucht, findet von Mode-Upcycling über intuitives Malen bis zum Cartoon-Zeichnen zahlreiche Anregungen dafür, und beim „Date Food“ können Singles zwischen 30 und 55 gemeinsam neue Rezepte ausprobieren. Allgemein interessant dürfte auch ein Wochenendworkshop zu wissenschaftlich fundierten Strategien im Umgang mit schwierigen Gefühlen sein. Viel Neues auch bei den Sprachen: Schnupperangebote u.a. für Schwedisch und Japanisch, ein Anfängerkurs Spanisch für schnell Lernende oder eine virtuelle Reise durch Thailand auf Englisch – die Auswahl ist groß. Nach längerer Pause gibt es auch wieder einen Anfängerkurs Portugiesisch in Groß-Umstadt. Für Deutschlernende wird neben den zahlreichen Integrationskursen erstmals ein Aussprachekurs online angeboten.

Semesterstart im Kommunalen Kino in Pfungstadt

Volkshochschulleiterin Simon erklärt: „Auf unserer Webseite vhs.ladadi.de finden Sie alle Informationen und können sich direkt zu den Kursen anmelden. Regelmäßig kommen hier neue Angebote hinzu“.

Zum Semesterstart zeigt die vhs am 4. September 2023 im Kommunalen Kino in Pfungstadt die Gesellschaftssatire „Der Pfau“ mit Jürgen Vogel, Annette Frier und anderen bekannten Gesichtern des deutschen Films – der allerdings in den schottischen Highlands spielt.

Für alle, die auf dem Laufenden bleiben möchten, gibt es demnächst auch einen vhs-Newsletter per Mail, der schon jetzt über die Webseite abonniert werden kann.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg