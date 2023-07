Heppenheim: Schleppergespann kollidiert mit zwei PKW – Zwei Personen verletzt

Teilen

Am Donnerstagnachmittag (27.07.23) befuhr gegen 14 Uhr ein 45-Jähriger Fahrzeugführer aus Bayern, mit seinem landwirtschaftlichen Gespann, die B 460 zwischen Kirschhausen und Wald-Erlenbach. In einer Rechtskurve geriet der Auflieger des Gespanns, aufgrund eines technischen Defekts, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit den Fahrzeugen eines 73-Jährigen Rimbachers und einer 29-Jährigen Bensheimerin.

Aufgrund des schweren Schadensbildes ihres Fahrzeuges, wurde die Bensheimerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Rimbacher musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Noch am gleichen Abend konnte für beide Personen Entwarnung gegeben werden. Beide hatten sich bei dem Unfall nur leichte Blessuren zugezogen.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die B 460 musste für die Unfallaufnahme für vier Stunden voll gesperrt werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 50.000EUR.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen