Das Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt feiert seine 30. Ausgabe

Das Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt findet zum 30ten Mal statt. Ein besonderes Jubiläum eines besonderen Kulturprojekts. Viele Zuschauer:innen sehnen den Sommer herbei um wieder das Just for Fun Feeling zu erleben. Ein abwechslungsreiches Programm, überraschende Aktionen, barrierefreier Zugang und ausgelassene Stimmung ohne Konsumzwang haben das Just for Fun Straßentheaterfestival zu einem Darmstädter Publikumsmagneten gemacht.

In den letzten Jahren präsentierten insgesamt 250 Künstler*innen bzw. Künstlergruppen aus über 25 Ländern außergewöhnliche Produktionen der internationalen Straßentheater-Szene. Jährlich besuchen bis zu 6.000 Zuschauer*innen das mehrtägige Festival.

Beim 30. Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt werden an vier Festivaltagen hochkarätige Künstlerinnen aus acht Nationen auftreten. Vom zeitgenössischen Zirkus bis zur interaktiven Streetcomedy gibt es vieles zu entdecken. Alte Bekannte und Neuentdeckungen machen das Programm abwechslungsreich auf höchstem Niveau.

Mi. 02.08.2023 – 20.30 Uhr Aktivspielplatz Herrngarten

Common Ground – Zeitgenössischer Zirkus

Wie groß ist die Grundlage unserer Gemeinsamkeiten, wie zahlreich sind die Schnittpunkte, wie wichtig die Unterschiede? Im Circus und im Alltag – am Trapez in der Höhe, auf den Händen des Partners oder Partnerin, an der vertikalen Linie eines Masten. Die Artist:innen fordern sich gegenseitig heraus, verschieben ihre Grenzen, kümmern sich umeinander und teilen nicht nur ihre künstlerische Vision, sondern auch ihre Auffassung von Gemeinschaft mit dem Publikum. Common Ground ist eine Show voller Akrobatik, positiver Energie, Spannung und Humor, in der die Artist:innen solo glänzen, aber vor allem als sechsköpfige Gruppe brillieren.

Do. 03.08.2023 – 20.30 Uhr Riegerplatz

Felix & Philo Circus Company – Artistik, Schleuderbrett

Ausgebildet an der Stockholmer University of Arts und Codarts Rotterdam präsentiert das Duo spektakuläre Artistik auf dem Teeterboard (Katapult), spannungsgeladene Balance an der Perche (vertikal gehaltene Stange) und dynamische Partner-Akrobatik mit Musik.

This Maag – Streetcomedy

Der Schweizer Künstler unterhält mit alpenländischem Wahnsinn. Seine atemberaubende Interaktivität mit dem Publikum ist legendär und dieses Mal inszeniert er einen leidenschaftlichen Film mit Publikumsbeteiligung. Eine einmalige Show entsteht.

Fr. 04.08.2023 – 20.30 Uhr Johannesplatz

Hippana.Maleta – Zeitgenössischer Zirkus

Jede Menge Bewegung, Spaß und Rhythmus verspricht die Kompanie Hippana.Maleta mit ihrem Stück Runners: Zwei Jongleure auf dem Laufband, sie laufen und laufen und können nicht runter, während ein Musiker sie durch eine Reihe von Spielen und Experimenten treibt. Was motiviert sie? Was bewegt sie? „Runners“ ist ein gelungenes Beispiel für die narrativen Qualitäten des zeitgenössischen Zirkus. (Tom Mustroph, TAZ)

Sa. 05.08.2023 – 12.30 – 17.00 Uhr Weißer Turm

Aktionstag in der Darmstädter Innenstadt mit verschiedenen Künstler:innen

Sa. 05.08.2023 – 20.30 Uhr – Friedensplatz – Just for Fun–Classics-Finale

Das Just for Fun Classics endet mit dem Finale auf dem Friedensplatz.

Quelle & Bild: Rainer Bauer