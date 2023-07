Alice-Park eröffnet: Der »Lustgarten« am Alice-Hospital

Teilen

Die noch dünnen Äste und zarten Blätter des Blauglockenbaums schwingen im schwachen Wind, kleine Insekten summen leise zwischen Hainbuche und Feldahorn und der grüne Rasen glänzt im grellen Licht der Sonnenstrahlen. Wo vor einem halben Jahr noch Großbaustelle und Betonwüste war lädt nun eine große Parkanlage zum Verweilen ein.

„Bei der gesamten Planung haben wir immer vom Park aus gedacht“ so Marcus Fleischhauer, kaufmännischer Geschäftsführer des Alice-Hospitals in Darmstadt. „Unser Ziel war es, nach der Fertigstellung der Tiefgarage den Park in gleicher Weise wieder Patienten, Besuchern, Gästen und Beschäftigten zur Verfügung zu stellen und die Silhouette von der Seite der Mathildenhöhe nicht zu beinträchtigen.“

Grünfläche groß wie ein Fußballfeld

Durch den Bau der Tiefgarage unter den Park fiel das alte Parkdeck vor dem Alice-Altenheim weg. Damit vergrößert sich der Alice-Park um weitere 500 qm. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Alice-Heims blicken nun direkt ins Grüne. Die neue Grünanlage hat die Größe eines Fußballfeldes. 35 neue Bäume, 110 Meter Hainbuchen und Feldahornhecke sowie 2.225 qm Rasenfläche mit 7.000 Krokussen wurden durch die Landschaftsgärtner in den letzten Monaten gepflanzt. Hinzu kamen Schmuckstauden, Steingartenpflanzen, Duftstauden, Beet- stauden, Schattenstauden und Waldstauden.

Die Pflanzen wachsen auf über 3.000 Kubikmeter Substrat, Füll- und Oberboden. Ihr Wasser erhalten die Gewächse direkt vom darunterliegenden Garagendach. Auf der kompletten Fläche der Decke über der Tiefgarage wird anfallendes Niederschlagswasser in sogenannten Wasserretentionsboxen gesammelt, gestaut und über das Wurzelwerk auf natürlichem Weg den Pflanzen des Parks zur Verfügung gestellt. Zum Alice-Hospital wird der Park durch eine 67 Meter lange Sandsteinmauer begrenzt.

Auf rund 165 qm entstand eine Spielfläche für Kinder. Hierzu wurden zum Teil Spielgeräte aus dem alten Park aufbereitet und wiederverwendet. Die Wasserspielelemente stellten die Mitglieder des Rotarierclubs wieder her. Am Rand zur Kinderklinik entstand zusätzlich ein Therapiegarten mit Hochbeeten und einem kleinen Nutzgarten.

Grüne Oase für die Gesundheit

„Wir betrachten den Park als grüne Oase für die Gesundheit,“ schwärmt Fleischhauer. „Der Blick in die Natur beruhigt und gibt neue Kraft. Man kann Vögel und Eichhörnchen beobachten und sieht, das Leben geht weiter“. Fast alle Patientenzimmer des Alice-Hospitals und der Darmstädter Kinderkliniken sind zum Park und zur Mathildenhöhe ausgerichtet. Der Park ist ein Platz zum Verweilen. Die Grünanlage dient der Stressreduzierung bei Patienten und Beschäftigten gleichermaßen. „Gärten haben einen psychologischen Mehrwert“, betont der für die Entwurfsplanung verantwortliche Landschaftsarchitekt Helmut Kresse.

Bäume wurden verpflanzt

Sechs Bäume mussten für die Erbauung der Tiefgarage leider gefällt werden. Für drei Bäume wurde in Abstimmung mit der Stadt Darmstadt ein neuer Platz auf dem Darmstädter Waldfriedhof gefunden.

Außer dem kleinen Entree und dem Geländer des Notausgangs weißt nichts auf die darunter befindliche Tiefgarage hin. „Wir danken den Ingenieuren, Planern, Architekten, Handwerkern, Mitarbeitenden unserer Bauabteilung und Gärtnern, die dies möglich gemacht haben. Gerade in der Zeit des Klimawandels benötigen wir ausreichend Grünflächen. Ohne die Zusage, dass wir auf der Tiefgarage wieder eine Grünanlage entstehen lassen können, hätten wir die Tiefgarage nie gebaut.“

Der Alice-Park befindet sich am Rand des Weltkulturerbes Mathildenhöhe. Am jetzigen Standort der Kinderkliniken befand sich im 19. Jahrhundert ein romantischer Garten. der in einer historischen Schenkungsurkunde an das Alice-Hospital als »Lustgarten auf der Mathildenhöhe« bezeichnet wird. Ein Schild am Eingang des Parks weist zukünftig darauf hin. „Ein „Lustgarten“ an einem Krankenhaus ist vielleicht etwas übertrieben,“ schmunzelt Marcus Fleischauer, „doch vielleicht können wir den Begriff so verstehen, dass der Garten Lust macht sich darin zu erholen.“

INFO

Bauzeit: ca. 6 Monate

Architekt Park: Helmut Kresse (Entwurf) | Beuerlein-Baumgartner (Ausführung)

Finanzierung: Eigenmittel des Alice-Hospitals

Größe: 5.350 qm

Quelle & Bilder: Stiftung Alice-Hospital