Verkehrsunfallflucht mit vier Beteiligten – Lkw flüchtig – Zeugen gesucht

Am Donnerstag (27.07.23) kam es gegen 10:15 Uhr in der Rüdesheimer Straße in Darmstadt zu einem größeren Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein unbekannter LKW-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen auf dem Weg Richtung B3 /Karlsruher Straße, als er auf den anderen Fahrstreifen fuhr, auf dem sich ein Linienbus befand. In Folge dessen wich der Linienbus nach rechts auf den Gehweg aus, kam durch die nasse Fahrbahn ins Rutschen und touchierte ein geparktes Fahrzeug. Ein weiterer LKW wurde ebenfalls durch den Bus beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/ 969-41210 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen