Oberbürgermeister Hanno Benz neuer Aufsichtsratsvorsitzender der ENTEGA AG

Hanno Benz, Oberbürgermeister der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt, ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der ENTEGA AG. Das Gremium wählte den 50jährigen bei seiner Sitzung am Donnerstag (20.07.23) einstimmig.

„Ich danke den Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat für ihr Vertrauen. Die Entega ist ein wichtiger Stabilitätsanker der Darmstädter Stadtwirtschaft und es ist mir Ehre und Verantwortung zugleich, gemeinsam mit dem Vorstand und den über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen, auszubauen und die Energiewende weiter voranzubringen. Dies kann nur gelingen, wenn wir die Akzeptanz ins Zentrum der Maßnahmen stellen und soziales, wirtschaftliches und ökologisches Handeln in Einklang bringen“, sagte Oberbürgermeister Hanno Benz nach seiner Wahl.

Die Vorsitzende des Vorstands der ENTEGA AG, Dr. Marie-Luise Wolff, beglückwünschte den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden zur Wahl: „Herzlich Willkommen an der Spitze des Aufsichtsrates bei einem der innovativsten, modernsten und ökologischsten Unternehmen der deutschen Energiewirtschaft. In dieser Branche ist immer was los und ich freue mich mit meinen Vorstandskollegen auf eine vertrauensvolle und inspirierende Arbeit mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden“.

Zugleich bedankte sich Dr. Marie-Luise Wolff beim bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Jochen Partsch für elf erfolgreiche und arbeitsame Jahre an der Spitze des Gremiums. „Jochen Partsch hat den Aufsichtsratsvorsitz der Entega AG 2012 in stürmischen Zeiten übernommen. Mit seiner besonnenen Art, politischen Weitsicht und Entscheidungskraft hat er uns als Vorstand stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden und dazu beigetragen, dass Entega heute als einer der größten Ökoenergieversorger Deutschlands und Pionier der Energiewende ökonomisch, sozial und in der Region hervorragend dasteht“, so Dr. Marie-Luise Wolff.

Quelle: ENTEGA AG