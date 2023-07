Fahrgäste zählen und Bewegungsströme erfassen: Digitalisierungsprojekt bei HEAG mobilo gestartet

Teilen

Welche Verbindungen sind besonders gefragt? Wo steigen die Darmstädter*innen um? Um einen Einblick in das Mobilitätsverhalten der ÖPNV-Nutzer*innen zu erhalten und das Angebot langfristig auf die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen, startet die HEAG mobilo eine digitale Fahrgastzählung. Ziel ist es, auf Grundlage von Mobilitätsdaten zu analysieren, wo hohe Auslastungen bestehen, um Linien- oder Taktplanungen zu optimieren und Fahrzeugeinsätze besser zu planen.

Hierfür werden seit Anfang Juli sukzessive 27 Busse, ein Straßenbahntriebwagen und ein Beiwagen mit einem IT-Fahrgasterfassungssystem der Firma SonoBeacon ausgestattet. Die Busse werden bevorzugt auf den Linien L, H und K eingesetzt. Die Hardware in den Fahrzeugen erfasst mittels WLAN die Anzahl der mobilen Endgeräte, sobald sich mindestens fünf Personen im Fahrzeug befinden und gibt die Information anonymisiert zur Auswertung an eine Software weiter.

Datenschutzkonforme Datenverarbeitung von Fahrgastströmen

Da sich die HEAG mobilo der besonderen Verantwortung beim Umgang mit Kund*innendaten bewusst ist, werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Alle Daten, die erhoben werden, werden noch im Fahrzeug vollständig anonymisiert.

Ablauf des Projekts

Nach dem Einbau testet die HEAG mobilo für voraussichtlich ein halbes Jahr, ob Installation und Konfiguration sowie Datenübertragung und -analyse wie gewünscht funktionieren. Ist dies erfolgreich, werden die Systeme ab 2024 in alle Fahrzeuge des Verkehrskonzerns – einschließlich der neuen ST15 – eingebaut. Davon ausgenommen sind die Triebwagen des Straßenbahnmodells ST12.

Das Digitalisierungsprojekt wird mit einer Fördersumme von 194.726,00 Euro aus Mitteln des „Sofortprogramms Saubere Luft“ vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

Weitere Informationen zum Projekt und zum Datenschutz stehen auf www.heagmobilo.de/fahrgastzaehlung zur Verfügung.

Über den Projektpartner:

Zur gemeinsamen Umsetzung dieses Projektes hat die HEAG mobilo sich nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren für das auf Crowd Management und Location Based Services spezialisierte Unternehmen SonoBeacon entschieden. SonoBeacon hat in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut eigene Technologien für ortsbezogene Analysen und Dienste entwickelt. Diese Technologien wurden bereits in mehreren Projekten erfolgreich umgesetzt.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH