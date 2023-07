Bischofsheim: Betrunken, ohne Führerschein und per Haftbefehl gesucht – Polizei stoppt Lastwagenfahrer

Teilen

Einen 31 Jahre alten Lastwagenfahrer aus Norddeutschland stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Mittwochabend (19.07.23) in der Frankfurter Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,6 Promille an. Dass er zudem falsche Personalien angab, durchschauten die Beamten ebenfalls. Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass der 31-Jährige keine gültige Fahrelaubnis besitzt und per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Begleichung der in den Haftbefehlen geforderten Geldstrafen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Fahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen