Neue Haltestellen für den DadiLiner in Darmstadt

Der DadiLiner fährt von Freitag (14. Juli 2023) weitere Haltestellen in Darmstadt an. Mit dieser Erweiterung wollen die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation DADINA und das Darmstädter Verkehrsunternehmen HEAG mobilo die Bediengebiete der On-Demand-Shuttles DadiLiner im Landkreis Darmstadt-Dieburg und HeinerLiner in Darmstadt besser verknüpfen. DadiLiner und HeinerLiner sind Teil des On-Demand-Projekts von dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und kommunalen Partnern.

Der DadiLiner bedient derzeit die Gemeinden Erzhausen, Weiterstadt, Griesheim und Pfungstadt im westlichen Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie Babenhausen im östlichen Landkreis. Durch die neuen Haltestellen in Darmstadt können Fahrgäste im westlichen Bediengebiet des DadiLiner nun noch bequemer und flexibler in andere ÖPNV-Angebote umsteigen und ihre Mobilität nach Darmstadt verbessern. Gleichzeitig kommen Fahrgäste aus Darmstadt noch einfacher in die vom DadiLiner bedienten Landkreiskommunen.

Die neuen Haltestellen in Darmstadt sind:

Darmstadt-Arheilgen Dreieichweg: Hier besteht die Möglichkeit zum Umstieg auf die Straßenbahn zur Firma Merck und zur Innenstadt sowie zur Buslinie WX nach Wixhausen.

Darmstadt-Arheilgen Bahnhof: Fahrgäste können hier in die S3 Richtung Frankfurt oder Darmstadt Hauptbahnhof umsteigen.

Darmstadt Windmühle: Verschiedene Stadt- und Regionalbuslinien bieten hier weitere Anschlussmöglichkeiten.

Darmstadt Hauptbahnhof: Dieser Verkehrsknotenpunkt ermöglicht den Umstieg auf den Fern- und Regionalverkehr, die S-Bahn, die Straßenbahn sowie Stadt- und Regionalbusse.

Darmstadt-Eberstadt Wartehalle: Hier besteht die Möglichkeit zum Umstieg auf die Straßenbahn in Richtung Bergstraße sowie in Richtung Darmstadt-Innenstadt.

Die bestehenden Haltestellen in Darmstadt bleiben unverändert:

Darmstadt-Wixhausen Bahnhof: Anschluss an die S3.

Darmstadt-Eberstadt Bahnhof: Anschluss an die Züge der Main-Neckar-Bahn sowie der Pfungstadtbahn.

Auch der HeinerLiner, der das gesamte Stadtgebiet Darmstadts bedient, ist an diesen Haltestellen in Darmstadt erreichbar.

So meint Lutz Köhler, Erster Kreisbeigeordneter und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DADINA, dazu: „Ich habe mich von Anfang an für eine stärkere Verknüpfung von DadiLiner und HeinerLiner eingesetzt, und freue mich, dass jetzt ein erster Schritt in diese Richtung möglich ist. Wir erwarten durch diese Maßnahme weiter steigende Fahrgastzahlen beim DadiLiner.“

„On-Demand-Shuttles sind generell mit ihrem dichten Haltestellennetz und kurzen Fahrzeiten ein extrem hochwertiges Angebot. Die Ausweitung der Bediengebiete macht den DadiLiner und HeinerLiner noch attraktiver“, so RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat. „Ich bin überzeugt, mit den Erweiterungen werden wir die aktuell monatlich zusammen rund 11.000 Fahrgäste beim HeinerLiner und DadiLiner nochmal deutlich erhöhen.“

„Die Erweiterung des DadiLiner-Angebots eröffnet auch für die Fahrgäste des HeinerLiner neue Wege in den Landkreis hinein“, erklärt HEAG mobilo Geschäftsführer Johannes Gregor und unterstreicht: „Das On-Demand-Shuttle etabliert sich damit in der Region weiter als zusätzliche Mobilitätsoption.“

Als Betreiber setzt CleverShuttle den On-Demand-Verkehr auf die Straße und liefert alle Leistungen für den täglichen Betrieb aus einer Hand: Vom Management der Fahrzeuge bis hin zur digital gesteuerten Disposition. Auch das Fahrpersonal ist bei CleverShuttle angestellt.

Die DADINA und die HEAG mobilo laden alle Fahrgäste im westlichen Bediengebiet des DadiLiner und in der Stadt Darmstadt ein, die neuen Verbindungen zu nutzen und von den erweiterten Mobilitätsmöglichkeiten Gebrauch zu machen.

Quelle & Bild: DADINA – Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation