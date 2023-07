Mehrere Fahrzeuge durch umgefallenen Baum beschädigt – Polizei sucht Besitzer

Teilen

In der Nacht zum Mittwoch (12.07.23) kam es im Bereich der Inselstraße in Darmstadt zu Beschädigungen mehrerer Autos. Sturmbedingt stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und verursachte dadurch Sachschaden an den Fahrzeugen. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden dadurch insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt, von denen bei zwei Wagen die Scheiben zerstört wurden. Die Polizei sucht nun die Besitzer eines schwarzen Opel Astra sowie eines Ford Transit Custom. Diese werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des 1.Polizeireviers in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen