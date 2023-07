Wissenschaftsstadt Darmstadt startet Bürgerumfrage 2023 – Durchführung erstmals als Online-Umfrage

Teilen

Um mehr über die Einschätzungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt zu erfahren, startet die Wissenschaftsstadt Darmstadt wieder eine Bürgerumfrage. Rund zehntausend Bürgerinnen und Bürger finden in den kommenden Tagen ein Einladungsschreiben zu der Umfrage in ihrem Briefkasten. Die Befragung läuft bis Ende Juli 2023 und enthält zentrale Fragen zur Lebensqualität, zur Stadtentwicklung, zur Wohnsituation, zur Verkehrsmobilität und zum Klimaschutz.

„Mir liegt sehr daran, dass bei der Entwicklung unserer Stadt die Interessen und Erwartungen aller Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden“, erklärt Oberbürgermeister Hanno Benz. „Die Bürgerumfrage ist ein bedeutender Baustein der Bürgerbeteiligung in unserer Stadt. Wir wollen wissen, was den Darmstädterinnen und Darmstädtern an ihrer Stadt gefällt, und wo aus ihrer Sicht Verbesserungen notwendig sind. Von den Ergebnissen erhoffen wir uns wichtige Hinweise zur Lebensqualität in Darmstadts Stadtteilen, von den Einkaufsmöglichkeiten bis hin zum Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung“.

Die Bürgerbefragung wird durch die Abteilung Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung als repräsentative Umfrage durchgeführt und ausgewertet. „Durch die repräsentative Auswahl ist gewährleistet, dass die Anliegen der Darmstädterinnen und Darmstädter zur Sprache kommen – egal welches Geschlecht, Alter oder Sozialstatus die Befragten haben. Und selbstverständlich erfolgt die Auswertung unter den strengen Auflagen des Datenschutzes“, betont Benz.

Erstmals kommt eine neue Software für Online-Umfragen zum Einsatz. „In den letzten Jahren war die Beteiligung der Darmstädterinnen und Darmstädter bei der Bürgerumfrage eine der höchsten bei bundesdeutschen Städten – auch jetzt hoffen wir auf eine rege Beteiligung“, erläutert der Leiter der Abteilung Statistik und Stadtforschung, Dr. Jan Dohnke. „Entsprechend dem Motto ‚online first, paper on demand‘ setzen wir auf eine rege Online-Teilnahme. Das ist zeitgemäß, spart Geld und Ressourcen und entspricht dem Anspruch einer Digitalstadt. Auf Wunsch kann aber auch mit einem Papierfragebogen teilgenommen werden.“

Die Ergebnisse werden anschließend – wie bereits bei den vorangegangenen Bürgerumfragen – auf der Webseite der Wissenschaftsstadt veröffentlicht. Bei Interesse können die Ergebnisse der letzten Bürgerumfragen kostenlos in der Abteilung Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung in gedruckter Form abgeholt werden, auf den städtischen Internetseiten sind die Publikationen ebenfalls vorhanden.

→ Publikationen online

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt