Neues Jugendhaus am Muckerhaus in Arheilgen wird bezogen

Der Bezug des neu errichteten Jugendhauses als Anbau an das Muckerhaus in Arheilgen steht kurz bevor. Nachdem die politischen Gremien Anfang 2021 den Neubau aufgrund gestiegener Angebotsbedarfe für Kinder und Jugendliche in Arheilgen und der Sanierungsbedürftigkeit des Bestandsgebäudes beschlossen hatten, erfolgte der Baubeginn im November 2021. Das neue Jugendhaus wurde an das bestehende Gemeinschaftshaus Muckerhaus im Norden angebaut. Das Gemeinschaftshaus liegt, wie das bestehende Jugendhaus auch, auf dem Grundstück Messeler Straße 112 in Arheilgen. Der Neubau beinhaltet einen überdachten Eingangsbereich, ein Foyer mit Barbereich als kommunikativer Mittelpunkt, einen großen Mehrzweckraum, einen Medienraum, einen Rückzugsraum, Büro-, Technik-, Lagerräume und eine WC-Anlage. Das Gebäude hat eine Fläche von 260 Quadratmeter. Ziel war es, ein modernes, helles und den Standards der offenen Kinder- und Jugendarbeit entsprechendes Jugendhaus zu errichten.

„Mit dem neuen Jugendhaus schaffen wir die notwendige, moderne Infrastruktur für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Arheilgen. Es war der Wunsch aus der Kinder- und Jugendbeteiligung am Standort bleiben zu können. Diesen konnten wir umsetzen, das neue Jugendhaus ist in direkter Nachbarschaft zum alten. Für die Kinder und Jugendlichen in Arheilgen ist dies eine sehr gute Botschaft, da wir mit dem Bezug des neuen Kinder- und Jugendhauses die Angebote für sie im Stadtteil Arheilgen erheblich verbessern können. Neue und modern gestaltete Räume bilden eine ansprechende Grundlage, um nachhaltig gute präventive und sozialraumorientierte Kinder- und Jugendarbeit machen und weiterentwickeln zu können. Auch die Verknüpfung mit dem Muckerhaus stellt eine sehr große Chance da, die Kooperation zwischen Gemeinwesenarbeit und Kinder- und Jugendarbeit zu intensivieren“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Nach dem Einzug in den Neubau wird das alte Jugendhaus in der Messeler Straße abgerissen. Hintergrund für den geplanten Rückbau sind die gravierenden baulichen Mängel im Bestandsgebäude. Das Außengelände am Neubau ist derzeit noch in der Fertigstellung, mit einem Abschluss des Außengeländes wird im September 2023 gerechnet.

„Das Baukonzept nutzt alle Synergien aus, die durch das vorhandene Gemeinschaftshaus zu heben sind. Durch den Anbau kann der Ressourcenverbrauch reduziert werden. Auf dem Gesamtgebäude soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Das Flachdach wird außerdem eine Dachbegrünung erhalten. Damit wird dieses Projekt auch den Klimaschutzzielen der Wissenschaftsstadt Darmstadt gerecht“, so der für den Eigenbetrieb Immobilienmanagement zuständige Stadtkämmerer André Schellenberg.

Für die Zeit des Umzugs, der Übergabe und der Neueinrichtung muss das alte Jugendhaus vom 3. bis 14. Juli 2023 geschlossen bleiben. Anschließend wird das neue Jugendhaus am Muckerhaus für die Kinder und Jugendlichen in Arheilgen geöffnet. Die Öffnung erfolgt noch im eingeschränkten Betrieb, bis das Außengelände fertig gestellt und alle Inneneinrichtungen erfolgt sind. Eine offizielle Einzugsparty wird nach den Sommerferien stattfinden.

„Wir freuen uns sehr, dass der Anbau des Kinder- und Jugendhauses an das Muckerhaus nun an die Wissenschaftsstadt Darmstadt übergeben wird und die Kinder und Jugendlichen vor Ort die neuen Räume in einigen Tagen gemeinsam mit den hauptamtlichen Mitarbeitenden übernehmen können. Für den Stadtteil Arheilgen ist dies eine bedeutende Entwicklung und ein wesentliches Signal, dass die Kinder und Jugendlichen ihren Wunsch realisiert bekommen und die Stadt sehr viel Geld in moderne Räume investiert hat“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Stadtkämmerer André Schellenberg abschließend.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadz